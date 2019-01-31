В четверг, 31 января, в Киеве, возле здания Центральной избирательной комиссии умер депутат Верховной Рады второго созыва. Об этом сообщает телеканал "Прямый".

Известно, что политик направлялся в Центризбирком по своим делам.

"Внезапно мужчине стало плохо, очевидцы вызвали "скорую", но врачи констатировали его смерть", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, у бывшего народного депутата случился сердечный приступ. Мужчине на вид около 60 лет, однако его имя и фамилия не разглашается.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа полиции.

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