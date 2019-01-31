В среду, 30 января, в Николаеве у маршрутки, которая ехала в Лупарево, на ходу отвалился руль. Об этом сообщил очевидец Сергей Глушко в на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент случился около 15:30.

"Сегодня 30.01.19. маршрутка на Лупарево (15:00) в Лиманах закончила свой маршрут - отпал руль. В Лупарево пришел пешком", - пишет Глушко.

Очевидец отметил, что руль отвалился, когда автобус ехал на маленькой скорости.

"Качество дороги не дало разогнать автобус. Случись это на трассе - последствия были бы не предсказуемы", - добавил Глушко.

Ранее мы писали о том, что маршрутка попала в жуткое ДТП на трассе Одесса-Рени.