В четверг, 31 января, министр обороны Украины Степан Полторак перед заседанием Комитета реформ Минобороны и Вооруженных сил Украины назвал пять приоритетов на 2019 год. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Пять приоритетов на 2019 год. Поэтому, пять основных элементов оборонной реформы, первое - это эффективный оборонительный менеджмент. В этом году мы новую систему управления должны реформировать до конца. Второе - оборонное планирование на основе возможностей, которое соединено с бюджетными процессами. Третье - оборонительные закупки", - сказал он.

Министр отметил, что в 2019 году закупка должна происходить на новых принципах.

"В Украине закупка должна происходить на совершенно новых принципах. Четвертое - оптимизация системы ВСУ. Все, что касается эффективного использования. А пятое - интегрированная система гражданско-правовых возможностей", - рассказал Полторак.

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