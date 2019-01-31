Ежегодно 1 февраля православная церковь вспоминает жизнь и подвиги святого Преподобного Макария Великого (Египетского). В настоящее время его чудотворные мощи находятся в итальянском городе Амальфи.

В народе на Макария примечали погоду на весь предстоящий месяц, а также делали прогнозы на весну. Поскольку работать в этот день было нежелательно, люди ходили друг к другу в гости, пили чай, обсуждали последние вести.

Приметы на 1 февраля

Чтобы дети хорошо учились, надо усердно помолиться в этот день Иоанну Златоусту. Молитвы этому святому также помогают избавиться от чувства отчаяния и разочарования в жизни.

Первый день февраля выдался ясным - ждите ранней весны! Февраль тоже будет ясным и теплым.

С крыш капает - весна будет ранней.

Метель пошла - долго не утихнет. Весь февраль мести будет, до самой Масленицы. Особенно точной эта примета считается, если завьюжит в полдень.

Какая погода на Макария, таким и будет февраль.

Звездное небо - к затяжной зиме.

Если в первый день февраля переступить порог своего дома со словами: "Из дома иду барином, а в дом вернусь боярином", можно заговорить себя от хворей и слабоумия на весь год.

1 февраля знахарки заговаривали зубы.

Если при растопке печи загораются все поленья сразу - это к достатку на весь год.

Чаепитие на Макарьев день помогает избавиться от болей в животе. Особенно хорош чай с ромашкой и зверобоем.

В эту ночь снятся вещие сны, которые сбываются уже на следующий день.

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