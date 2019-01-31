Приметы на 1 февраля: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Ежегодно 1 февраля православная церковь вспоминает жизнь и подвиги святого Преподобного Макария Великого (Египетского). В настоящее время его чудотворные мощи находятся в итальянском городе Амальфи.
В народе на Макария примечали погоду на весь предстоящий месяц, а также делали прогнозы на весну. Поскольку работать в этот день было нежелательно, люди ходили друг к другу в гости, пили чай, обсуждали последние вести.
Приметы на 1 февраля
- Чтобы дети хорошо учились, надо усердно помолиться в этот день Иоанну Златоусту. Молитвы этому святому также помогают избавиться от чувства отчаяния и разочарования в жизни.
- Первый день февраля выдался ясным - ждите ранней весны! Февраль тоже будет ясным и теплым.
- С крыш капает - весна будет ранней.
- Метель пошла - долго не утихнет. Весь февраль мести будет, до самой Масленицы. Особенно точной эта примета считается, если завьюжит в полдень.
- Какая погода на Макария, таким и будет февраль.
- Звездное небо - к затяжной зиме.
- Если в первый день февраля переступить порог своего дома со словами: "Из дома иду барином, а в дом вернусь боярином", можно заговорить себя от хворей и слабоумия на весь год.
- 1 февраля знахарки заговаривали зубы.
- Если при растопке печи загораются все поленья сразу - это к достатку на весь год.
- Чаепитие на Макарьев день помогает избавиться от болей в животе. Особенно хорош чай с ромашкой и зверобоем.
- В эту ночь снятся вещие сны, которые сбываются уже на следующий день.
Читайте также, гороскоп на февраль для всех знаков зодиака.
по теме
Приметы на 31 января: что категорически нельзя делать в Афанасьев день
31 января, на Афанасьев день приметы несут особый смысл, в народе верили, что в этот день божественные силы дают верные подсказки людям
Приметы на 30 января: что категорически нельзя делать в день Антона
30 января отмечают день Антона и день Антонины
Приметы на 28 января: что категорически нельзя делать в Павлов день
28 января отмечается так называемый Павлов день – дата памяти православного святого Павла Фивейского
Приметы на 27 января: что категорически нельзя делать в день святой Нины
В последние дни января, как правило, уже устанавливалась постоянная морозная погода, и наши предки принимались за подготовительные весенние работы
Приметы на 26 января: что категорически нельзя делать в Еремин день
Многие народные приметы на 26 января связаны с кошками и собаками