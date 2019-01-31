Смертельна ДТП на Одещині: зіткнулися легковик та мікроавтобус [ Редактировать ]
Смертельна ДТП на Одещині. Поблизу села Миколаївка-Новоросійська зіткнулися легковик та пасажирський мікроавтобус.
Пасажирка маршрутки загинула. Ще тринадцятеро людей травмовані, їх доправили до лікарні. Четверо - у тяжкому стані.
Маршрутне таксі прямувало з міста Кілія до Одеси. За словами очевидців, винуватець аварії - водій легковика. Він виїхав на зустрічну смугу прямо перед мікроавтобусом.
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