31 января в Киеве кондуктор автобуса № 46 напал на женщину с ребенком. Об этом сообщила пострадавшая по имени Полина на своей странице в Facebook спустя час после происшествия.

Женщина рассказала, что автобус был переполнен, и она стояла рядом с ребенком, которому уступил место один из пассажиров. Кондуктор, проходя по салону, со всей силой толкнул ее на маленькую дочку. Мало того, он еще нахамил женщине и оскорбил ее. Полина достала телефон и начала снимать хама. Однако кондуктор яростно отреагировал на действия девушки.

Мужчина схватил женщину за руки и начал выкручивать, в следствии чего телефон упал на пол. Кондуктор на этом не остановился: он начал топтать смартфон ногами, а после этого толкнул девушку так, что она упала. Ребенок потерпевшей испугался и начал плакать. Женщина получила травму колена, а также ушибла палец руки.Дальше кондуктор начал угрожать девушке, что высадит ее. Пожилой мужчина решил заступиться за мать с ребенком, после чего кондуктор полез на него с кулаками, растолкав двух женщин.

По словам некоторых пассажиров, этот кондуктор ведет себя так со всеми практически каждый день. Полина позвонила по номеру 1551 и оставила заявку, также она собирается написать заявление в полицию.

Такие вопиющие случаи происходят в Украине ежедневно. Порой аналогичные происшествия заканчиваются не так благополучно. Ранее водитель маршрутки бросил девушку умирать в лесу.