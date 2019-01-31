До форуму долучилися і представники міжнародних організацій в Україні

На що має право сучасна українська жінка? Відповідь на це питання сьогодні шукали учасники міжнародного телемосту, який відбувся у Києві. Яких висновків дійшли - знає Лариса Зубенко.

Сучасне українське жіноцтво - так себе позиціонують учасниці телемосту. Це жінки не лише із Сєвєродонецька, Харкова, Одеси, Львова та Києва, а й з Канади та країн Європи. Дату проведення заходу обрали не випадково - на честь сторіччя юридичного закріплення виборчих прав жінок в Україні. Всі - від школярок до жінок-політиків виступають за встановлення гендерної рівності.

"Мене цікавить і дана програма, яка дає можливості активним учасникам, активним жінкам ставати учасниками і мати можливість бути почутими. Наразі при владі багато чоловіків і я хочу, щоб цей процес трохи змінився", - говорить Вікторія Скачкова, учасниця кампанії Girl2Leader.

"Мы пытаемся, там, на уроках права или на уроках, которые сейчас называются "Громадянська освіта", поднимать вопрос равенства и всеми признанное равенство, закрепленное в декларации прав человека, в нормативно-правовых актах, но важно это реформировать не просто на уровне законодательном, а на уровне восприятия", - говорить Анастасія Перевертень, учасниця кампанії Girl2Leader.

До форуму долучилися і представники міжнародних організацій в Україні. Стверджують, за даними рейтингу Всесвітнього економічного форуму 2018 року Україна посіла 65 місце із 149 країн за критерієм дотримання гендерної рівності. Тоді як перші місця - віддали економічно успішнішим країнам Європи.

"В Україні кампанія здійснюється під патронатом посла, народного депутата України Юлії Льовочкіної. Ми своєю місією вбачаємо, щоб ці світові тенденції всього світу перенести і в площину України та передати молодшому поколінню той досвід і ті знання, які ми маємо задля того, щоб Україна відповідала світовим тенденціям", - говорить Інна Волкова, координатор кампанії Girl2Leader.

Важливу роль у відновленні миру в Україні має відігравати жінка, впевнені спікери форуму.

"Роль женщины в миротворческих процессах, устойчивость мира после переговоров, в которых принимает участие женщина, доказано всеми экспертами, намного сильнее, чем в отсутствии женщин. Для нас сегодня очень важно, как женщин со всего мира, с Европы, с Америки, с России, с Минска, отовсюду вовлечь максимально в процесс миротворчества в Украине, вернуть мир в Украину дипломатическим путем", - говорить Наталя Королевська, народний депутат, співголова міжфракційного об'єднання "Жінки.Мир.Безпека".

Підтримати жінок-лідерів прийшов і перший президент України. Леонід Кравчук переконаний, вітчизняному політикуму не вистачає жіночої руки.

"За ці роки України стала найбіднішою державою в Європі, найбільш корумпованою. Виробництво впало в два з половиною рази. Я думаю, цих трьох цифр плюс війна, яку ми обіцяли, але нічого не змогли зробити, виходить, що чоловіки не справились зі своїм завданням", - говорить Леонід Кравчук, президент України (1991-1994).

Встановити квоти для жінок в українській владі - п'ятдесят на п'ятдесят відсотків- головний меседж сьогоднішнього міжнародного телемосту. За таке рішення проголосували всі його учасники.