Поблизу селища Кряківка бойовики застосували заборонені міномети [ Редактировать ]
Українських військових на передовій сьогодні обстрілювали двічі. Поблизу селища Кряківка бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібром 82 міліметри. Били також із гранатометів.
А в районі села Піски відкривали вогонь із бронетехніки, кулеметів та стрілецької зброї.
Наші бійці стримували активність ворога. Ніхто з армійців не постраждав.
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