На Донбасі бойовики били з гранатометів та кулеметів

Луганська область. Передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають - ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї