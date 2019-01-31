Стрілянина біля суду в Миколаєві: стрільцю оголосили підозру [ Редактировать ]
Чоловіку, який розстріляв двох людей біля суду в Миколаєві, оголосили підозру. Його звинуватили у вбивстві із загрозою для життя перехожих. Запобіжний захід йому мають обрати до 2 лютого.
Нагадаю, трагедія сталася напередодні. Обвинувачений розстріляв подружжя на виході із суду. Жінка померла на місці, чоловік - у кареті "швидкої". Як з'ясувалося, місцевий бізнесмен заборгував подружжю з Одеси 40 тисяч доларів, і суд ухвалив рішення не на його користь. Наразі - він у СІЗО. У скоєному зізнався. А от сина стрільця, який також був на місці злочину, після з'ясування обставин відпустили.
"Син підозрюваного по справі проходить у якості свідка, він процесуально незатриманий. Вчора він був запрошений до відділку поліції. Після надання пояснень, він був відпущений", - говорить Олена Бережна, речник ГУ НП у Миколаївській області.
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