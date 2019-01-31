Чернівецькі водії вимагають від місцевої влади відремонтувати дороги [ Редактировать ]
Шини, сміттєвий бак та інші аргументи. У Чернівцях урвався терпець водіям. Кажуть - від доріг у місті залишилися самі згадки, проїхати ними й не зламатися - може хіба що трактор. Тож люди прийшли на сесію міськради, спитати, чи довго їм це терпіти. Що відповіли депутати - чула Ольга Паламарюк.
Метрові ями та суцільні вибоїни. Останні кілька місяців Проспект Незалежності в Чернівцях нагадує руїни, а не дорогу. Проїхати вулицею, не потрапивши в глиби - неможливо, бідкаються водії.
"Дороги розбиті не лише Проспект, а скрізь. Хай думають шось, роблять. Бо це нереально їхати".
Люди розлючені: таких жахливих доріг у місті ще не було. Машини ремонтують по кілька разів на місяць. А цей чоловік, узагалі, пересів з іномарки на "Жигулі".
"Ходова, в основному. Ходова, резина, диски. Тому таку машину і купив, щоб не жалко".
Не так давно обурені водії почали гуртуватися. У соцмережах створили чат "Дорожня ситуація Чернівців". Там діляться інформацією про перекриття автошляхів та аварії. Стежать і за ямами - на яких вулицях їх побільшало, на яких - виросли. Сьогодні прийшли на сесію міської ради. І не з порожніми руками, а з - шинами.
"Це витвір сучасного мистецтва. Щоб ви, як депутати, приймаючи рішення, не довели суспільство знов до цих собитій"
Люди наполягають: дороги в місті потрібно ремонтувати негайно. Інакше, разом зі снігом зійдуть і залишки асфальту.
"Зараз ми вимагаємо, щоб ями на таких вулицях, як Героїв Майдану і Проспект Незалежності були зроблені асфальтним боєм і бруківкою - для того, щоб ми могли хоч якось пересуватися до весни", - говорить Олег Веремей, активіст.
Та в міськраді кажуть: треба почекати, коли погода поліпшиться. І запевняють: гроші в бюджеті є - 12 мільйонів гривень на поточний ремонт, і ще 60 - на капітальний.
"Системно, багато років дороги капітально не ремонтувалися/ На жаль, ще не придумали такі технології, які б нам дозволили в дощ або сніг робити дороги. Хоча ми готові при сухій погоді, навіть мінусовій, проводити поточний ремонт", - заявив Володимир Бешлей, начальник департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради.
Умовити водіїв дочекатися весни - чиновникам не вдалося. Вони залишилися невблаганними - або наступного тижня шляховики стають до роботи, або - чекайте нових, ще масовіших протестів. Із позовом до суду.
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