Столичні студенти власноруч виготовляють спортивні автомобілі [ Редактировать ]
Болід ручної роботи. Такі автомобілі щороку виготовляють столичні студенти. Самі роблять креслення, самі збирають, а потім ще й змагаються з іншими автомобілями-"хендмейд" на міжнародному турнірі. Наскільки успішно - знає Іванна Ілліна.
Щоб завести двигун цього автомобіля, студенти інженерного факультету КПІ працювали увесь минулий рік. В арсеналі хлопців така машина вже четверта. Щороку команда юних інженерів створює авто з нуля, враховуючи помилки попередніх. У конструюванні почали використовувати навіть нові для себе технології.
Ми, от наприклад, робимо рольову рейку, яка повністю виготовлена з пластику, яка надрукована і вона може витримувати абсолютно такі ж навантаження, які задані нашим технічним завданням, як і так, яка виготовлена з металу", - говорить Артем, інженер, учасник команди.
А все почалося п'ять років тому - з виготовлення ось такої рами, - розповідають студенти.
"Першим ділом спроектували раму автомобіля. Всім вона здавалася досить таки непоганою і було прийняте рішення створити дерев'яний макет хоча б цієї рами згідно розмірів в моделі".
Кожен учасник команди відповідає за окремий процес.
"На даним момент в команді близько 10 інженерів. Між ними всіма розділені свої завдання - система підвіски, рама, аеродинаміка, органи керування, двигун і так далі. І на кожну з цих систем приблизно по дві людини відносяться, у кожного стоїть свої завдання", - говорить Василь, інженер, учасник команди.
Усе це студенти роблять задля того, аби взяти участь у міжнародних змаганнях саме для таких болідів. Відбір досить жорсткий. Готове авто транспортують за кордон в країну, де проходитиме конкурс. Тоді обирають пілота - і чекають на результати. Щороку бюджет на виготовлення машини змінюється. Втім, порівняно з командами-учасниками інших країн, коштів для втілення всього задуманого в команди замало.
"Якщо порівнювати її з зарубіжними командами, то ми дуже сильно відстаємо. Ми не можемо собі багато дозволити того, що можуть собі дозволити європейські команди. Студенти часто вибирають не те, що потрібно, а те з чого можна зробити, але все рівно це виходить дуже достойна машина, яку не соромно поставити поряд з європейськими", - говорить Віталій Пасічник, доктор технічних наук, професор, керівник проекту.
Наразі студенти працюють над своїм п'ятим авто. Його проект майже готовий, тож навесні візьмуться до збору.
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