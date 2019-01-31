Депутати Київради проголосували у другому читанні за розірвання договору оренди із забудовником комплексу "Патріотика на озерах". І це попри заборону суду. Наразі без грошей і без житла можуть залишитися біля півтисячі родин. Сьогодні вони прийшли під столичну мєрію, вимагати справедливості. Подробиці у сюжеті.

Більше півтисячі протестувальників, перформанс у вигляді ката який страчує законність, та навіть похоронний оркестр. Саме так інвестори житлового комплексу "Патріотика на озерах" прийшли до київської мерії аби наголосити, що Києві повністю ігноруються закони.

Люди кажуть: якщо депутати приймуть протизаконне рішення - їхні родини можуть залишитися і без квартир, і без вже вкладених в квадратні метри грошей. Протестувальники впевнені - це просто шантаж чи навіть рейдерське захоплення будівництва. Адже на нього ї всі документи, і всі дозволи були погоджені із муніципальною владою. Тут вбачається застосування класичної корупційної схеми, яку намагається реалізувати київська влада

"За цією колотнечею на Осокорках стоїть мафіозно-кримінальне угруповання, яке в Києві контролює у Дарницькому районі всі нелегальні автостоянки, базари, багато магазинів і таке інше", - говорить Костянтин Паливода, голова правління АТ АКБ "Аркада".

"Гроші заробляли - всіма сімьямі, яке вони мають право їх відібрати. Просто вирішили відібрати, просто рейдерський захват цієї ділянки. Мені цікаво, хтось поставив себе на місце інвестора", - говорить Людмила Кошубська, інвестор.

Протестувальники просять навіть президента втрутитися - та не допустити появи другого "Еліта-центру".

"Мы вложили деньги в строительство и хотим получить свои квартиры. Мы хотим, чтобы в эту ситуацию вмешался президент. И как Гарант Конституции вмешался и позволил, чтобы эти квартиры построили. Здесь задействованы какие-то финансовые интересы - и кто-то просто хочет нагреть на этом руки", - говорить Олександр Шестюк, інвестор.

Компанія забудовник твердить, що рішення про розрив договору оренди, і як наслідок - зупинку будівництва незаконне.

"Сьогоднішнє рішення, яке винесене на голосування Киевраді - воно завідомо незаконне. Бо 25 травня минулого року Господарський суд Киева - є ухвала, якою заборонено Київраді ухвалювати будь-які рішення щодо майна і оренду землі із забудовником. На сьогодні не існує жодних причин, не будувати - окрім того тиску що здійснюється на рівні Київміськради", - говорить Людмила Горицька, представник компанії АТ АКБ "Аркада".

Депутати таки запросили до себе протестувальників. Проте діалогу не відбулось.

"Я предложил алгоритм выхода из данной ситуации. Что на данный момент стройка продолжается, строятся те дома, за которые инвесторы уже уплатили. А дальше пусть проектанты и Киевская городская администрация ведут переговоры, как дальше следующие дома будут расположены, где какие социальные объекты будут построены. Нас там не услышали совершенно", - говорить Деніс Шинкаренко, голова ініціативної групи інвесторів.

Тепер інвестори в черговий раз будуть доказувати свою правоту в суді та інших правоохоронних та владних інституціях. А забудовник запевняє, що не зупинятиме будівництво.

"Є вся дозвільна документація і всі узгодження. Більше того, є рішення судів, які підтвердили і ці документи і ці дозволи. І наше право, навіть обов'язок будувати цей житловий масив. Тому ми будуємо і вже ми не збираємося останавлювать будівництво", - говорить Костянтин Паливода, голова правління АТ АКБ "Аркада".

"Каждый инвестор будет подавать в суд на каждого депутата, который пошел против закона. Нас пятьсот человек - пятьсот исков, которых полетит на каждого депутата, который проголосует против закона", - заявив Деніс Шинкаренко, голова ініціативної групи інвесторів.

Крім того, люди обіцяють, що не припинять відстоювати своє право на омріяне житло.