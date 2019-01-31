Ув'язнена з мандатом. У Великій Британії тепер є перша в історії країни жінка-депутат, яку кинули за ґрати. Водночас її не позбавили ані повноважень, ані зарплати парламентаря. За що засудили і чи збирається порушниця повернутися на роботу? З подробицями - Світлана Чернецька з Лондона.

У великій політиці Фіона Онасанья - новачок. Депутатом вона стала лише два роки тому. І буквально за шість тижнів після обрання втрапила в халепу. Камери зафіксували її машину під час перевищення швидкості - вона їхала 66 кілометрів на годину в 50-кілометровій зоні. А замість просто сплатити штраф, депутатка почала брехати.

Спочатку вказала водієм колишнього орендаря, потім божилася, що була на місці пасажира. Суд довів - вона не лише сиділа за кермом, а й переписувалася під час порушення. Це досить велика пляма на репутації партії Лейбористів. Там кажуть, не було часу зробити належну перевірку Онасаньї. Адже через "брекзит" вибори були дочасні. На підготовку мали всього два місяці.

"Оголошення дострокових виборів у 2017 нас заскочило зненацька. Треба було організувати все надзвичайно швидко. Ми усвідомлюємо, що процес відбору кандидатів був не таким скрупульозним, яким мав би бути", - говорить Даніель Зайхнер, член партії Лейбористів.

Партія Лейбористів вигнала Онасанью зі своїх лав. Утім, та продовжує працювати як незалежний депутат. За кожен день за ґратами вона отримує зарплату, значно вищу, ніж середня. Звільнятися не збирається. За парламентськими законами депутатського мандату позбавляють лише тих, кого відправляють до тюрми на рік і більше. А Онасанья відсидить в ув'язненні півтора місяці, ще півтора - проведе під домашнім арештом із електронним браслетом та комендантською годиною. А далі - вона хоче повернутися до великої політики. Жінка не раз говорила, що збирається стати першим в історії країни чорношкірим прем'єр-міністром. Але для цього їй треба буде ще не раз заслужити довіру розчарованих виборців.