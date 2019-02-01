Под Киевом мужчина пять часов подряд пытал сожительницу [ Редактировать ]
В Белой Церкви Киевской области мужчина запер свою сожительницу в котельной и удерживал ее там силой. Все это время он издевался над женщиной, пытаясь выбить признание в измене.
Спустя пять часов пыток и избиения, насильник оставил женщину в помещении котельной и скрылся, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.
Происшествие случилось в новогоднюю ночь, когда женщина заступила на дежурство в котельной детского сада.
Там мужчина ее и запер, после чего более пяти часов издевался над потерпевшей. В ход шли не только руки и ноги, но и металлический крюк.
Также насильник, угрожая женщине ножом, заставлял ее отчитываться диспетчеру о работе котельной. Когда мужчина устал пытать жертву, он скрылся в неизвестном направлении. В таком состоянии женщину обнаружил работник котельной, который пришел на смену и выпустил ее. Он и вызвал медиков и полицейских.
Сотрудники полиции Киевской области смогли обнаружить и задержать преступника. 52-летний мужчина пытался скрыться в Полтаве у родственников. Сейчас злоумышленнику уже объявили о подозрении по трем статьям.
Теперь ему грозит до трех лет по статье 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), до пяти лет лишения свободы по статье 127 (пытки) и до двух лет по статье 129 (угроза убийством).
Женщину госпитализировали, после чего диагностировали у нее перелом руки, разрыв барабанной перепонки, множественные ссадины и синяки. В больнице женщина провела почти месяц.
К сожалению, жестокие убийства совершаются каждый день по всему миру. Ранее в Харькове убили полицейского, после чего тело расчленили и накормили им бездомного.
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