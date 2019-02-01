Петро Порошенко підписав закон, який спрощує закупівлю іноземного озброєння [ Редактировать ]
Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру закупівель іноземного озброєння. Про це йдеться на офіційному сайті Президента. Тепер "Міноборони", ЗСУ та Генеральний штаб зможуть придбати оборонну продукцію без посередництва інших компаній - і це допоможе заощадити бюджетні кошти.
"Хочу подякувати Верховній Раді України за те що почули президента, був прийнятий і проголосований закон, який дозволяє зараз нарешті "Міноборони", ЗСУ та Генштабу напряму закуповувати за кордоном те, що наші партнери по НАТО готові постачати Україні - це було однією з умов нашої співпраці, - як президент і головнокомандувач. ЗСУ давно цього чекали", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
по теме
Петро Порошенко підписав закон для полегшення закупівель іноземної продукції оборонного призначення
Петро Порошенко підписав закон, який полегшить закупівлю іноземної продукції оборонного призначення. Про це йдеться на офіційному сайті президента
Полторак назвал приоритеты Минобороны на 2019 год
В четверг, 31 января, министр обороны Украины Степан Полторак перед заседанием Комитета реформ Минобороны и Вооруженных сил Украины назвал пять приоритетов на 2019 год
Чего ждать украинцам с 1 февраля: новые зарплаты и подорожание транспорта
В Украине с 1 февраля повысят зарплаты военным
Заявку на вступ до Євросоюзу Україна подасть 2024 року - Порошенко
Заявку на вступ до Євросоюзу Україна подасть 2024 року. Про це президент заявив під час свого виступу на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом"
ЗСУ отримають 20 видів новітньої зброї - Степан Полторак
Україна має перестати ремонтувати старе озброєння і військову техніку та перейти на виробництво нової, - наголосив Степан Полторак