Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру закупівель іноземного озброєння. Про це йдеться на офіційному сайті Президента. Тепер "Міноборони", ЗСУ та Генеральний штаб зможуть придбати оборонну продукцію без посередництва інших компаній - і це допоможе заощадити бюджетні кошти.

"Хочу подякувати Верховній Раді України за те що почули президента, був прийнятий і проголосований закон, який дозволяє зараз нарешті "Міноборони", ЗСУ та Генштабу напряму закуповувати за кордоном те, що наші партнери по НАТО готові постачати Україні - це було однією з умов нашої співпраці, - як президент і головнокомандувач. ЗСУ давно цього чекали", - наголосив Петро Порошенко, президент України.