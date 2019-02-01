Российские следователи допросили 4 украинских моряков [ Редактировать ]
Адвокат Николай Полозов сообщил, что российские следователи в течение двух дней провели допросы четырех украинских моряков. Так, следователи допросили Андрея Эйдер, Андрея Артеменко, Василия Сороку и Сергея Чулибу, сообщает "РБК-Украина".
По его словам, следственные действия в отношении военнопленных состоялись 30 и 31 января. Украинские моряки ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными".
Полозов отметил, что раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния здоровья. Кроме того, в отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране (в соответствии с положениями Конвенции), и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы ФСИН. Адвокат добавил, что остальных военнопленных украинских моряков допросят на следующей неделе.
Ранее в России рассказали о состоянии здоровья раненых украинских моряков.
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