В Еміратах готуються зустрічати Папу Римського [ Редактировать ]
В Об'єднаних Арабських Еміратах готуються приймати Папу Римського.
Це перший візит понтифіка на Аравійський півострів. Сувенірні крамниці вже пропонують дрібнички на згадку про історичну подію - кепки, футболки, релігійну атрибутику.
Папа Франциск приїде на запрошення шейха Абу-Дабі й тамтешньої невеликої християнської спільноти. У столиці Еміратів він пробуде із 3 по 5 лютого.
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