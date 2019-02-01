Многофункциональный истребитель ВВС Индии Mirage 2000 потерпел катастрофу в районе города Бангалуру в штате Карнатака, сообщает "Корреспондент".

Оба пилота успели катапультироваться. Но один из их погиб при приземлении, другой умер в госпитале.

Отмечается, что истребитель разбился при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

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