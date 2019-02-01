В Индии разбился истребитель, есть погибшие [ Редактировать ]
Многофункциональный истребитель ВВС Индии Mirage 2000 потерпел катастрофу в районе города Бангалуру в штате Карнатака, сообщает "Корреспондент".
Оба пилота успели катапультироваться. Но один из их погиб при приземлении, другой умер в госпитале.
Отмечается, что истребитель разбился при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
На днях в России разбился бомбардировщик Ту-22М3.
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