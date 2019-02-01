Появились жуткие подробности смертельного ДТП в на площади Победы в Киеве, где 31 января столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погибла женщина.

В аварии участвовали Audi А6, Skodа Octavia А4, Toyota LC Prado 150, Mazda и Daewoo Nexia. Очевидцы рассказали, что белый автомобиль Audi вылетел на площадь возле цирка на большой скорости и протаранил стоявшие на повороте машины. Основной удар пришелся на Mazda, сообщает dtp.kiev.ua.

Свидетели аварии предполагают, что водитель Audi был под действием наркотиков. Его поведение было неадекватным происходящему. Через 20 минут после ДТП на место происшествия прибыл отец водителя Audi, и по словам очевидцев, вел себя нагло и пытался препятствовать съемке. Жертвой аварии стала женщина-водитель, которая находилась за рулем Mazda. На вид ей было 40-45 лет. Она скончалась по дороге в больницу.

Ранее под Днепром водитель сгорел заживо в результате ДТП.