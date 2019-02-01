Українських моряків відвідали російські спостерігачі [ Редактировать ]
Трьох поранених моряків, яких нещодавно перевели з "Матроської тиші" до "Лефортово" відвідали московські громадські спостерігачі. Звітують: військовополонених утримують в ізоляторі під наглядом лікарів.
Бранці скаржаться на ниючий біль після поранень, однак травми вже затягнулись. Медики видали їм необхідні ліки та мазі, одному з українців призначили уколи, - йдеться у повідомленні спостережної місії. Її представники порадили адміністрації ізолятора провести обстеження моряків у цивільній лікарні.
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