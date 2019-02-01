В NASA обнаружили древнейшую галактику [ Редактировать ]
Астрономы с помощью телескопа Hubble обнаружили карликовую сфероидальную галактику в 30 миллионах световых лет от нас. Она была названа Bedin 1 и ее особенность заключается в том, что возраст ее почти совпадает с возрастом Вселенной. Об этом пишет Hubble.
Объект примерно в тысячу раз тусклее и в 30 раз меньше, чем наша собственная Галактика Млечный Путь.
В отличие от Млечного Пути, который относится к типу спиральной галактики, Бедин 1 является примерно сферическим - то, что астрономы называют карликовой сфероидальной галактикой.
Это одна из 36 галактик, которые, как известно, существуют в так называемой Местной группе галактик, включающей в себя Млечный путь и соседнюю Андромеду.
Возраст галактики составляет приблизительно 13 миллиардов лет. Расстояние до ближайшей галактики NGC 6744 - около 2 миллионов световых лет.
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