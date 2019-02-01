47-летняя Марни Бенни из австралийского Мельбурна за 11 месяцев похудела на 70 килограммов. Женщина рассказывает, что быстро сбросить вес ей помогли тренировки, правильное питание и поддержка близких, пишет "Сегодня".

Бенни призналась, что около двух лет каждую неделю тратила примерно 450 австралийских долларов (8,9 тысяч гривен) в неделю на доставку домой фастфуда, фиш-энд-чипс, китайской лапши и газировки без сахара. Австралийка говорит, что ненавидела себя за такой образ жизни, но могла справляться с негативными эмоциями только с помощью сладостей и жареного.

"Я пропускала завтрак и обед, и, когда приходила домой, мы с девушкой заказывали еду из ресторанов и объедались", - рассказывает она.

Изменила образ жизни 47-летняя Марни только после похода к врачу, который рассказал ей о высоком риске инфаркта, инсульта и диабета. Медик посоветовал женщине выполнять простые физические упражнения, чтобы привести себя в форму и улучшить общее состоянии здоровья.

За 11 месяцев 138-килограммовой австралийке удалось сбросить 70 килограммов. Вскоре она смогла пробежать первый марафон.

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