"Конь" в маршрутке развеселил пассажиров [ Редактировать ]
Читатель Типичного Херсона поделился фотографией интересного персонажа в маршрутке.
Жители Херсона прокомментировали этот снимок:
"Полякова потеряла одного из своих"
"Под амфитаминкой"
"А где пальто))?"
"Ну впринцепи у нас все такие"
"Обожаю людей с тонким чувством юмора! В роде бы ничего не сделал( просто одел маску), а столько позитива! Сейчас нахожусь в Испании, пригласи работы, устала сил нет! Посмотрела инстаграм, а здесь такое! Спасибо за позитив, поднятое настроение и улыбку! Испанцам показываю фото, они удивляются и спрашиваю; "У вас там все такие?! Чудные" говорю, что нет, но бывает редко и метко! ;)))"
"Когда устал как лошадь"
Ранее мы писали, что отец почистил ребенком машину и стал известным.
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