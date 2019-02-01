Читатель Типичного Херсона поделился фотографией интересного персонажа в маршрутке.

Жители Херсона прокомментировали этот снимок:

"Полякова потеряла одного из своих"

"Под амфитаминкой"

"А где пальто))?"

"Ну впринцепи у нас все такие"

"Обожаю людей с тонким чувством юмора! В роде бы ничего не сделал( просто одел маску), а столько позитива! Сейчас нахожусь в Испании, пригласи работы, устала сил нет! Посмотрела инстаграм, а здесь такое! Спасибо за позитив, поднятое настроение и улыбку! Испанцам показываю фото, они удивляются и спрашиваю; "У вас там все такие?! Чудные" говорю, что нет, но бывает редко и метко! ;)))"

"Когда устал как лошадь"

Ранее мы писали, что отец почистил ребенком машину и стал известным.