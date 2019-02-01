В селе Александровка Одесской области мать на 3 дня заперла своих детей 2, 4 и 6 лет одних в доме, а сама уехала. Об этом сообщают в группе "Мой Лиманский район" в Facebook.

"Отец детей недавно трагически погиб на предприятии, его жена получила (немалую) денежную компенсацию и... наслаждается жизнью", - написал на своей странице активист Руслан Демчук.

Такие ситуации, к сожалению, происходят довольно часто. Недавно мы писали, что в Днепре морили голодом 3 детей.