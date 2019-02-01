Мать оставила троих детей голодать и уехала [ Редактировать ]
В селе Александровка Одесской области мать на 3 дня заперла своих детей 2, 4 и 6 лет одних в доме, а сама уехала. Об этом сообщают в группе "Мой Лиманский район" в Facebook.
"Отец детей недавно трагически погиб на предприятии, его жена получила (немалую) денежную компенсацию и... наслаждается жизнью", - написал на своей странице активист Руслан Демчук.
Такие ситуации, к сожалению, происходят довольно часто. Недавно мы писали, что в Днепре морили голодом 3 детей.
по теме
В Одесской области мужчина жестоко убил 13-летнюю девочку
Событие произошло в одном из сел района
В центре Львова на прохожего обрушилось здание
В пятницу утром, 1 февраля, во Львове на улице Дорошенко, 14, на прохожего обрушился элемент фасада здания
В Киеве водитель умер прямо во время поездки
На момент смерти ему было около 40 лет
ДТП на трассе Одесса-Измаил: число пострадаших возросло
В четверг, 31 января, в Одесской области, вблизи села Николаевка, на трассе "Одесса-Измаил", произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси
В Николаеве у маршрутки на ходу отвалился руль - соцсети
Инцидент случился около 15:30