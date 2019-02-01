В деле о убийстве семейной пары в Николаеве появились новые подробности. Так, стало известно, что погибшие у здания суда супруги Беловы и житель Николаева Герасим Багирянц, который их расстрелял, состояли в родственных отношениях, пишут "Новости-N" со ссылкой на источник, близкий к семье Багирянц.

Как выяснилось, дочь Беловых, Александра, проживает в США, воспитывает троих детей. А ее муж приходится двоюродным племянником Герасиму Багирянцу.

"Михаил и Татьяна Беловы были знакомы с Герасимом именно как родственники. Багирянц называл Беловых Миша и Таня, они его - Гера. Отношения между двумя семьями несколько охладели после того, как возникли расхождения по вопросу долга", - сообщает издание.

Ранее в сети появилось видео момента расстрела пары у здания суда.