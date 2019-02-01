Вот и наступили первые дни февраля и первые выходные в этом месяце. Чем не повод провести их по-особенному?

Podrobnosti.ua по традиции собрали для вас самые интересные события, которые пройдут в Киеве 2-3 февраля. Выбирайте любое, а лучше сразу несколько, зовите друзей и окунайтесь в мир эмоций.

Выставка "Мария Примаченко. фантасмагории"

Уникальность выставки заключается в том, что творчество художницы показано в ретроспекции, где помимо классических, всем известных произведений из собрания музея, впервые значительную часть экспозиции составляют произведения, неизвестные широкой публике.

Когда: с 1 по 28 февраля, 10:00

Где: Национальный музей украинского народного декоративного искусства, ул. Лаврская, 9

Сколько стоит: от 20 гривен

Босх. Химеры, которые оживают

Масштабная цифровая инсталляция по мотивам творчества Иеронима Босха. Сад земных наслаждений, жуткие химеры, открытые врата ада.

Когда: 1-28 февраля, 11:00

Где: культурно-художественный комплекс ARTarea, ул. Софиевская, 11-15

Сколько стоит: 150 гривен, детям - 75 гривен, студентам - 100 гривен, ветераны и участники боевых действий - 50 гривен, детям до семи лет и людям с инвалидностью - бесплатно.

NOVA OPERA на большом экране: Кориолан

В рамках проекта зрители смогут посмотреть шесть современных музыкально-театральных постановок формации NOVA OPERA. Первый вечер будет посвящен опере "Кориолан" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира (автор идеи - Влад Троицкий).

Когда: 1 февраля, 19:00

Где: кинотеатр "Лира", ул. Большая Житомирская, 40

Сколько стоит: 50 гривен

Зимова Країна на ВДНГ

Среди новых развлекательных локаций, которые появились на ВДНХ в этом году - городская резиденция всемирно известной фабрики елочных украшений "Клавдиево", экспозиция "Ледниковый период", квест павильон "Дом интерактивных приключений" и "Замок ледяных скульптур". Также премьерой сезона обещает стать новая новогодняя сказка от режиссеров Константина Томильченко и Александра Братковского "Winterra. Легенда сказочного края".

Когда: весь февраль и до 10 марта, с 10:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: от 390 гривен

Теплые экскурсии на трамвае кафе

Романтичная экскурсия в сказочный лес, во время которой вы услышите необыкновенные и удивительные истории о Киеве, о неординарных личностях населявших его и прославивших на века своими реальными и не придуманными историями. Маршрут: Контрактовая пл. - Пуща Водица - Контрактовая пл.

Когда: 2 февраля, 14:00

Где: трамвайная остановка, конечная 18 трамвая, ул. Спасская, 5

Сколько стоит: 250 гривен

Похвала ничему

Сатирическая документальная притча о Ничем, которое, устав от непонимания, убегает из дома и обращается к нам первый и в последний раз... 20 тысяч прочитанных страниц для исследования темы, 8 лет съемок в 70 странах 62 операторами; музыка от гроссмейстеров кабаре Паскаля Комляда и The Tiger Lillies; стихотворный рассказ закадровым голосом Игги Попа. Фильм транслируется на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Когда: 2 февраля, 19:00

Где: кинотеатр "Жовтень", улица Константиновская, 26

Сколько стоит: 120 гривен

Дезеленизация

Участники инициативы DE NE DE представляют художественный проект, в котором современные украинские художники и общественные активисты будут осмысливать прошлое и настоящее городского жардинажа. Для этого они собирают фотодоказательства уродования растений коммунальными службами: обрезка или вырубка деревьев, перекопка или асфальтирование газонов.

Когда: 2-10 февраля, 12:00 и 19:00

Где: BURSA Gallery, улица Константиновская, 11B

Вход бесплатный.

Kedr Livanskiy

Российская певица Яна Кедрина выступала на европейских фестивалях Primavera и Melt, а о ее музыку писали Pitchfork и VICE. В Киеве Яна приедет с альбомом Ariadna.

Когда: 2 февраля, 19:00

Где: Closer, ул. Нижнеюрковская, 31

Сколько стоит: от 399 гривен

"Мальбек х Сюзанна"

Мальбек и Сюзанна известны по трекам "Равнодушие" и "Гипнозы" (более 20 миллионов просмотров на YouTube). Российский дуэт впервые выступит в Киеве и представляет новую пластинку Reptiland.

Когда: 2 февраля, 19:00

Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Сколько стоит: от 660 гривен

КАМА: День открытых дверей

День открытых дверей для всех, кто хотел бы больше узнать об Академии, познакомиться с лекторами и увидеть работы выпускников прошлых наборов.