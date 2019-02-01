Выходные в Киеве: куда пойти 2-3 февраля (афиша) [ Редактировать ]
Вот и наступили первые дни февраля и первые выходные в этом месяце. Чем не повод провести их по-особенному?
Podrobnosti.ua по традиции собрали для вас самые интересные события, которые пройдут в Киеве 2-3 февраля. Выбирайте любое, а лучше сразу несколько, зовите друзей и окунайтесь в мир эмоций.
Выставка "Мария Примаченко. фантасмагории"
Уникальность выставки заключается в том, что творчество художницы показано в ретроспекции, где помимо классических, всем известных произведений из собрания музея, впервые значительную часть экспозиции составляют произведения, неизвестные широкой публике.
- Когда: с 1 по 28 февраля, 10:00
- Где: Национальный музей украинского народного декоративного искусства, ул. Лаврская, 9
- Сколько стоит: от 20 гривен
Босх. Химеры, которые оживают
Масштабная цифровая инсталляция по мотивам творчества Иеронима Босха. Сад земных наслаждений, жуткие химеры, открытые врата ада.
- Когда: 1-28 февраля, 11:00
- Где: культурно-художественный комплекс ARTarea, ул. Софиевская, 11-15
- Сколько стоит: 150 гривен, детям - 75 гривен, студентам - 100 гривен, ветераны и участники боевых действий - 50 гривен, детям до семи лет и людям с инвалидностью - бесплатно.
NOVA OPERA на большом экране: Кориолан
В рамках проекта зрители смогут посмотреть шесть современных музыкально-театральных постановок формации NOVA OPERA. Первый вечер будет посвящен опере "Кориолан" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира (автор идеи - Влад Троицкий).
- Когда: 1 февраля, 19:00
- Где: кинотеатр "Лира", ул. Большая Житомирская, 40
- Сколько стоит: 50 гривен
Зимова Країна на ВДНГ
Среди новых развлекательных локаций, которые появились на ВДНХ в этом году - городская резиденция всемирно известной фабрики елочных украшений "Клавдиево", экспозиция "Ледниковый период", квест павильон "Дом интерактивных приключений" и "Замок ледяных скульптур". Также премьерой сезона обещает стать новая новогодняя сказка от режиссеров Константина Томильченко и Александра Братковского "Winterra. Легенда сказочного края".
- Когда: весь февраль и до 10 марта, с 10:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 390 гривен
Теплые экскурсии на трамвае кафе
Романтичная экскурсия в сказочный лес, во время которой вы услышите необыкновенные и удивительные истории о Киеве, о неординарных личностях населявших его и прославивших на века своими реальными и не придуманными историями. Маршрут: Контрактовая пл. - Пуща Водица - Контрактовая пл.
- Когда: 2 февраля, 14:00
- Где: трамвайная остановка, конечная 18 трамвая, ул. Спасская, 5
- Сколько стоит: 250 гривен
Похвала ничему
Сатирическая документальная притча о Ничем, которое, устав от непонимания, убегает из дома и обращается к нам первый и в последний раз... 20 тысяч прочитанных страниц для исследования темы, 8 лет съемок в 70 странах 62 операторами; музыка от гроссмейстеров кабаре Паскаля Комляда и The Tiger Lillies; стихотворный рассказ закадровым голосом Игги Попа. Фильм транслируется на языке оригинала с украинскими субтитрами.
- Когда: 2 февраля, 19:00
- Где: кинотеатр "Жовтень", улица Константиновская, 26
- Сколько стоит: 120 гривен
Дезеленизация
Участники инициативы DE NE DE представляют художественный проект, в котором современные украинские художники и общественные активисты будут осмысливать прошлое и настоящее городского жардинажа. Для этого они собирают фотодоказательства уродования растений коммунальными службами: обрезка или вырубка деревьев, перекопка или асфальтирование газонов.
- Когда: 2-10 февраля, 12:00 и 19:00
- Где: BURSA Gallery, улица Константиновская, 11B
- Вход бесплатный.
Kedr Livanskiy
Российская певица Яна Кедрина выступала на европейских фестивалях Primavera и Melt, а о ее музыку писали Pitchfork и VICE. В Киеве Яна приедет с альбомом Ariadna.
- Когда: 2 февраля, 19:00
- Где: Closer, ул. Нижнеюрковская, 31
- Сколько стоит: от 399 гривен
"Мальбек х Сюзанна"
Мальбек и Сюзанна известны по трекам "Равнодушие" и "Гипнозы" (более 20 миллионов просмотров на YouTube). Российский дуэт впервые выступит в Киеве и представляет новую пластинку Reptiland.
- Когда: 2 февраля, 19:00
- Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41
- Сколько стоит: от 660 гривен
КАМА: День открытых дверей
День открытых дверей для всех, кто хотел бы больше узнать об Академии, познакомиться с лекторами и увидеть работы выпускников прошлых наборов.
- Когда: 3 февраля, 13:00
- Где: Kyiv Academy of Media Arts, ул. Дмитриевская, 80
- Вход бесплатный. Регистрация на событие обязательна.
по теме
Выходные в Киеве: куда пойти 19-20 января (афиша)
Выходные уже совсем близко. Обязательно проведите их ярко, весело и незабываемо
Выходные в Киеве: куда пойти 12-13 января (афиша)
Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас
В Киеве 5-летнему ребенку выстрелили в голову: появилось видео
В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба
В аэропорту "Киев" задерживают и отменяют рейсы
В аэропорту "Киев" из-за сильного тумана задерживают и отменяют рейсы
В Киеве посреди улицы нашли мужчину с простреленной головой
На место вызвали медиков