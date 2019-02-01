Каждый год, 2 февраля, отмечается День сурка. Это национальный праздник в США и Канаде и неофициальный – во многих других странах. День сурка 2019 выпал на субботу.

История Дня сурка

Популярность этого дня резко скакнула вверх после выхода фильма "День сурка" 1993 года с Биллом Мюрреем. С тех пор выражение "день сурка" означает события, которые повторяются изо дня в день, другими словами - некий замкнутый круг или однообразие жизни.

День сурка Украина отмечает сравнительно недавно, но уже обзавелась своим всенародным сурком - Тимкой из биологической станции Харьковского национального университета. Именно за его поведением будут наблюдать украинцы в эту субботу, чтобы узнать погодный "приговор".

Стоит отметить, что 2 февраля западные христиане празднуют Сретение Господне. Украинцы этот главный церковный праздник февраля 2019 отметят 15-го числа.

Что нужно сделать в День сурка

Считается, что 2 февраля зимняя спячка всего живого сменяется на активный потенциал, способствующий реализации жизненного потенциала. К тому же до новолуния 5 февраля 2019 года осталось всего ничего.

Так что в День сурка нужно очищаться на материальном и духовном уровне:

избавляться от дурных мыслей,

заводить новые знакомства,

провести генеральную уборку,

выбрасывать старые вещи.

Стоит следить за тем, чтобы мысли были позитивными в эти сутки, ведь мысли человека в этот день формируют его судьбу на ближайшее время.

О чем человек думает 2 февраля - то в будущем от судьбы и получит.

Поэтому в этот день стоит настроиться на позитив, помолиться о здоровье и благополучии своем и близких, а также зажечь в доме побольше свечей. Чем больше будет в доме зажженных свечей на День сурка 2019, тем больше в жизнь человека войдет любовной и денежной энергетики.

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