Антикорупційний суд може запрацювати вже за місяць. Таку заяву зробив Назар Холодницький - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нагадаю, що саме створення Антикорупційного суду має завершити побудову незалежної системи для боротьби з хабарництвом.

НАБУ у нас вже є, САП є, але всі кримінальні справи проти корупціонерів наразі потрапляють до звичайних судів, і там - буксують.

Чи змінить цю ситуацію новий суд? І чи не виявиться, що і в ньому в корупціонерів... будуть свої люди? Інна Томіна - питала.

Тут ще геть порожньо. Хоча вже за місяць-два саме тут має діяти головний осередок боротьби з хабарництвом! В це приміщення зайде перший в українській історії антикорупційний суд.

А от кому судити чи не судити українських топ-корупціонерів, нині вирішують саме тут. Поки кваліфікаційна комісія ще оцінює претендентів. Вони ж, до слова, вилітають із конкурсу один за одним.

Загалом із понад ста кандидатів - вціліла половина.

"На фінальну стадійю вийшли 71 кандидат. З них 42 це судді, 6 науковці. 17 - адвокати і ще шість це сукупний стаж", - говорить Сергій Козьяков, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Тобто зараз дві людини на одну мантію. Чотири десятки, з тих хто вилетів не пройшли крізь пильне око міжнародних експертів. Бо так і не змогли пояснити - незадекларовані статки або одіозну репутацію.

"Ми ставили не прості запитання і дивились на прозорість і мотивацію, і все це транслювалося на youtube", - говорить Ентоні Хупер, керівник Громадської ради міжнародних експертів, британський суддя у відставці.

Ще частина - посипалися на тестах. Серед тих, хто провалив іспит - адвокат Андрій Куксюк. Йому забракло кількох балів. Та каже- участю в конкурсі не розчарований. Не пройшов, то хоч знання освіжив.

"Мені дуже сподобались, вони були сформовані не так, як кажуть, пише книжка чи закон, вони були з певними особливостями з певними заворотам. І питання було не "чи ти знаєш закон", а "чи ти загалом розумієш закон". І питання в тому, шо мені здалося, шо я впорався з цим. Ну мабуть не достатньо, оскільки я не пройшов", - говорить андрій Куксюк, адвокат.

Зловживань під час відбору адвокат не помітив. Хоча швидкість декого з конкурентів - його трохи насторожила.

"Я бачив, що дійсно були там особистості, які за короткий проміжок часу набрали велику кількість часу (балів) за той період часу, який вони дали, майже 100 % дати відповіді ну не реально. Ну я не знаю, можливо я в чомусь помиляюсь, можливо в мене нема досвіду так швидко читати і так швидко давати відповіді", - говорить Андрій Куксюк, адвокат.

Та в самій комісії божаться: нікому з учасників - відповідей не "зливали". А секрет їхньої моторності - в адреналіні.

"У кандидатів такий адреналін і такий запал, що нехай ще на Олімпійських Іграх такий буде", - говорить Сергій Козьяков, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Він ще із дистанції не зійшов. Олексій Кравчук - науковець, викладач КПІ.

"Анонімне письмове тестування, практичне завдання і психологічні тести - кожен із цих етапів займав цілий робочий день. На практичне звдання було відведено більше п'яти годин. Це була велика страва, по ній треба було написати вирок", - говорить Олексій Кравчук доктор наук, кандидат на посаду судді ВАС.

А вирок треба було оголосити умовному чиновнику - начальнику фінансового відділу військової частини, який присвоїв державні гроші та ще й пропонував хабаря. Про те, шо це завдання це буде однаковим для всіх - кандидати не знали.

"Тому що роботи треба було оцінювати так само за однаковими критеріями", - говорить Маркіян Галабала, адвокат, кандидат на посаду судді ВАС.

Адвокат Маркіян Галабала засудив умовного хабарника з усією суворістю. І пройшов далі.

"Я навіть консультувався з суддями, як варто писати, як структурувати цей проуесуальний документ", - говорить Маркіян Галабала, адвокат, кандидат на посаду судді ВАС.

Якщо ж Галабала таки стане антикорупційним суддею, обіцяє вироки писати сам. Та поки в нього попереду - співбесіда.

"Тобто вже до чогось готуватися вже майже не можливо. Вже сформоване абсолютно твоє досье. Тобі треба практично просто бути псигологічо готовим до співбесіди, яка в мене має бути 13 лютого", - говорить Маркіян Галабала адвокат, кандидат на посаду судді ВАС.

Остаточно прізвища 39 суддів Антикорупційного суду мають оголосити вже за кілька тижнів. А повноцінно Вас запрацює орієнтовно в травні.

"Не довго залишилось, давайте почекаємо трошки", - говорить Сергій Козьяков, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Та от скільки доведеться чекати на перші вироки ще питання. Вже зрозуміло, що будуть не скоро. Бо перед тим ще потрібно вирішити купу організаційних питань, а вже потім - братися за корупціонерів. І не просто корупціонерів, а топових. Головне, аби їх не встигли виправдати раніше.