Одкровення інсайдера. У Сполучених Штатах кілька днів тому вийшла в світ і відразу ж стала бестселером нова книга про Трампа. У ній про те, як насправді робиться американська політика, про слабкості і пристрасті президента, і про брудні секрети, які господар Білого дому волів би приховати.

Цікаве чтиво для американців, а для нас можливість зрозуміти, чого чекати від Трампа і як у Вашингтоні приймаються рішення. Дмитро Анопченко прочитав один з перших екземплярів.

Останнім часом на полицях американських книжкових магазинів з'являється багато скандальних мемуарів. Але ця книга заслуговує на особливу увагу. Адже написав її не журналіст з чужих слів; не людина, яка працювала у Білому домі 1-2 місяці, а спеціальний радник президента, який із Трампом із самого початку виборчої кампанії багато чув і багато знає.

Назва провокаційна: "Team Of Vipers". Дослівно - "Команда гадюк", хоча у слова viper в англійській мові є і друге значення - "віроломна людина". І ця книга про зрадництво. Коли в президентській команді всі "здають"один одного, щоб довше утриматися на орбіті першої особи.

"У Лінкольна була "команда суперників". У Трампа - "команда гадюк". Ми служили. Ми боролися... Ми були безжальні. І багато хто з нас узагалі-то колись був хорошою людиною".

Автор скандальних одкровень - Кліфф Сімс - зізнається, що він і сам був "гадюкою"- весь час, що провів у Білому домі. Жалив суперників та радів провалам колег. Він потрапив у команду випадково - взяв інтерв'ю з тоді ще кандидатом Трампом. Отримав запрошення попрацювати на виборах і залишився. Був людиною непублічною, і водночас мав доступ до Овального кабінету.

Та потім були звільнення, образа на Трампа, і книга, в якій кожен знайде своє. Ті, хто не люблять президента скандальні подробиці; журналісти компромат на членів команди Трампа; команда прокурора Мюллера - бекграунд для розуміння фактів, які вони розслідують. Такий собі портрет - першої особи Америки.

"На відміну від інших людей, його головний страх - не смерть, провал або втрата... Це - непомітність! Бо якщо його помічають - він має вагу! І неважливо, згадують його погано чи добре - головне, що не байдуже".

Оповідання починається з моменту, коли команда захоплювалася переможцем перегонів. А Трамп, за словами автора, і сам до останнього не був упевнений, що його оберуть! Та потім президент змінюється. Кожну ситуацію, Сімс описує дуже детально, адже він провів у Білому домі 500 днів.

Сімс запевняє, що був в Овальному кабінеті, коли там, окрім нього, була лише найбільш довірена особа Трампа - його особистий охоронець.

У такі моменти президент просив принести блокноти та олівці і складав списки ворогів.

"Дай мені їхні імена - співуче вимовив президент. Тільки згодом я зрозумів, як дивно все це було. Я сидів там - разом із президентом США (!) і фактично складав перелік його ворогів. І ці вороги - частина його власної адміністрації".

Трамп - за словами автора - обіцяв "вичистити всіх змій, які тут пригрілися". Цим Сімс і пояснює постійні звільнення в команді Президента. З главою апарату Білого дому - генералом Келлі - Сімс проводив задушевні бесіди.

"Це найгірша робота, яка у мене коли-небудь була - сказав Келлі, раптово дратуючись. Люди, вочевидь, гадають, що мене хвилює моє можливе звільнення. Якщо так, це буде найкращий день відтоді, як я увійшов до цього кабінету! І президент це теж знає".

Сімс їдко пише про колишніх колег у Білому домі. Мовляв, кожен сам по собі і всіх переймає лише боротьба за виживання.

Викриттів у книзі чимало. Тож уся Америка чекала коментарів Трампа. І президент, як завжди, в Твіттері - обрушився на автора скандальної книги.

"Співробітник низького рівня, ім'я якого я навряд чи згадав би, написав ще одну нудну книжку, засновану на байках і вигадках. Гадає, що був інсайдером, а насправді ніким іншим, як хлопчиком на побігеньках".

Утім, на численних телешоу, куди Сімса тепер постійно запрошують, він стверджує геть інше. Хто правий - з'ясовуватимуть у суді, куди оточення Трампа вже подало позов про захист честі і репутації. Та це лише збільшило продажі книги, за яку автор лише авансом отримав сумму з сімома нулями.