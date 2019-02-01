Бережись харасменту! Цей заклик уже став актуальним на Заході, а тепер дійшов і до України. Новин про сексуальні домагання дедалі більше. Як захиститись від харасменту на роботі? Чому так складно довести подібні справи до суду? І що змінив новий закон? Розбиралася Галина Якушко.

Червоні стіни Київського університету Шевченка. Осередок студентського життя. Проте цього тижня тут стався скандал.

"Я бачила, як Романенко доцент кафедри рослин домагається студенток і я зможу підтвердити це на суді".

Цю дівчину звуть Клементина. За кілька секунд її відтягують від трибуни. Вона заявляє: викладач Петро Романенко домагався її подруг. Торкався та вів непристойні розмови. Всі деталі дівчина виклала на одному з сайтів. Спілкуватися з журналістами - не хоче. Романенко всі звинувачення відкидає.

"Все це наклеп, але коментарі, я коментарі дватиму пізніше. Давайте хай пройде розслідування, я все розповім".

В університеті в ситуації обіцяють розібратися. І навіть створили спеціальну комісію.

А це Києво-Могилянська академія. Тут уже місяць діє комітет із запобігання сексуальним домаганням. В академії з'являться спеціальні бокси, куди студенти зможуть кидати скарги на непристойне поводження викладачів. Або на сексизм.

"Якщо викладач каже ну зрозуміло, чого дівчата приходять в вищий навчальний заклад. Колись в радянські часи жартували, що вуз це вийти удачно замуж так. І може бути знецінення жартики на цю тему, що ну що дівчата можуть в цьому тямити", - говорить Діана Проценко член Комітету з попередження та боротьби з сексуальними домаганнями Києво-Могилянської академії.

А це Володимир Готовський. Викладач хореографії з Рівного. Він оскандалився два роки тому. За даними журналістів, пропонував інтим і студенткам, і викладачкам, і абітурієнткам. За це обіцяв допомогти з навчанням або гуртожитком. Це тривало доволі довго - допоки журналісти не записали факт домагань на приховану камеру й не видали в ефір.

"До когось професор ліз цілуватися, обійматися. Були випадки коли дівчата тільки приходили вступати в університет і вже зіштовхувалися з домаганнями", - говорить Анна Калаур, журналістка.

Зрештою викладач звільнився. І навіть виїхав з Рівного. Кримінальне провадження проти нього кілька разів відкривали потім закривали.

"Вона була закрита в кінці грудня. - Якого року? -2018. Перший раз коли вона закривалася, в 2017 році після надходження матеріалів".

Загалом подібні справи про домагання в Україні і відкривають, і розслідують вкрай неохоче. Мала справу з цим і Катерина. Ще студенткою вона стала жертвою непристойної поведінки однолітка. Дівчина поскаржилася, та справу зам'яли. Ніхто не хотів псувати рейтинг університету.

"Коли з заявою пішла до ректора, то ми тільки вислухали, що вам треба там вбиратися порядочніше.У зв'язку з тим, що напевно ви спровокувал, щось трапилося в університеті ну кому це потрібно розголошення", - гооворить Катерина Мора Сорія, потерпіла.

Загалом тема домагань - у нас табу. Про таке жінки заявляють вкрай неохоче та рідко. Один із найгучніших випадків стався ось тут у військовій частині на Хмельниччині. Військовослужбовець Валерія Сікал поскаржилася на свого командира Віктора Іваніва. Мовляв, той навіть шантажем намагався примусити її до інтиму.

"Я в даній частині бог, я тут всьо рішаю, якщо ти хочеш гарної служби ти повинна мене обслуговувати. Якщо ні - я буду над тобою знущатися і покажу всі прєлєсті армії. Чути ці знущання і не мати можливості в супереч сказати ні слова тому що військовослужбовець має приймати положення струнко і відповідати тільки "так", "ні" на запитання командира", - говорить Валерія Сікал, потерпіла.

"На роботі людина може зіштовхнутися. Може це трапитися в навчальному закладі, може звичайно це трапитися на військовій службі тобто ключовий момент - це ті ситуації в яких є підпорядкування однієї особи іншій", - говорить Олександра Голуб, голова ГО "Ліга захисту прав жінок".

За даними однієї з громадських організацій із захисту жінок, за останній рік до них зі скаргами на домагання звернулися менш ніж сто людей. Хоча жертв значно більше. А все тому, що більшість із них роками терплять знущання. Бо бояться осоромитися або втратити роботу. Та й кривдників карають украй рідко. У найкращому випадку просто звільняють.

Близький контакт до тіла, нав'язливі обійми, доторки і навіть компліменти з підтекстом. Вульгарні анекдоти чи показ "полунички" з інтернету без чіткої на це згоди. І навіть букет троянд, подарований вдруге після відмови. Усе це - не флірт! А кримінальний злочин - "домагання".

І все це чітко прописано в новому законі - про запобігання насильству. І якщо донедавна довести факт домагання було практично неможливо, зараз простіше.

"Тепер постраждала йде до поліції, пише заяву про те, що відбулося і вказуючи можливих свідків і з свідками вже спілкується слідчий. І вони мають відповідно до законодавства надати свідчення, і вони попереджаються про кримінальну відповідь за дачу неправдивих показів", - говорить Марина Легенька, юрист.

І покарання вже серйозні. Від двох до п'яти років ув'язнення.

"Як запобігти, як захиститися від сексуальних домагань це мати чітку позицію і не віджартовуватися, не посміхатися скажімо на якісь якщо це якісь жарти. А чітко проговорювати свою позицію. Говорити : "ні, мені це не подобається, припини, якщо ти не припиниш, то я буду про це говорити, я до когось звернусь", - говорить Ольга Калашник, президент ГО "Ла Страда Україна".

Не мовчати і карати за такі злочини. Це - реалії цивілізованих країн.

Європарламент. Тут торік заснували рух під назвою "me too", аби посилити відповідальність за домагання.

Для початку запустили анонімний блог, де кожен охочий може розмістити свою історію - без згадок будь-яких імен. Ось кілька з них.

"Він схопив мене за талію і запитав: "Ти новенька? Ходімо разом вип'ємо чогось…"

"...наполягав, щоб ми цілували один одного в щоки при кожній зустрічі".

"Мій колега зайшов просто у спідній білизні".

По кожній із цих історій у Європарламенті провели розслідування. І в більшості випадків - сексуальні домагання все-таки мали місце. Одна із справ взагалі - згвалтування! Проте притягнути до відповідальності поки що нікого не вдалося.

"Необхідно встановити культуру в організації, яка продемонструє нульову толерантність до домагань. Наприклад, якщо члена Європейського суду аудиторів визнають винним у домаганнях, він втратить право на пенсію", - говорить Луїза Махоні, прес-секретар європейського омбудсмена.

А ще в Бельгії провадять потужну кампанію з роз'яснення, що таке домагання.

А от тут пояснювати, що таке харасмент - точно не треба. У Штатах достатньо лише ввімкнути телевізор чи відкрити інформаційний сайт: що не день - то скандал. Та ще й гучний! Ось мер Нью-йорка звільнив свого помічника Кевіна О'браєна - після скарг двох співробітниць на домагання.

І в Америці жертви домагань не лише жінки. У тому ж Лос-Анджелесі зараз спалахнув набагато масштабніший скандал - режисера номінованої на "Оскар" "Богемскої рапсодії" звинувачують у розбещенні неповнолітніх хлопців! Скандали гучні. Більше того, резонанс від харасменту в Америці вже не одну успішну кар'єру поховав. Коментуючи все це, видання пишуть - ні, фактів домагань не стало більше. Просто більше ніхто не мовчить.