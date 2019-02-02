2 февраля за помощью к правоохранителям обратилась продавец сигаретного лотка, расположенного на улице Данилы Галицкого. Женщина рассказала, что стекло киоска разбил неизвестный мужчина и забрал все деньги, которые были в кассе. Инцидент произошел около 3:00, сообщает "Информатор".

Продавец рассказала, что незнакомый ей мужчина подошел к витрине и, не задавая вопросов, разбил стекло. По ее словам, мужчина выхватил все деньги, которые были в кассе, и скрылся.

О случившемся продавец сообщила в охранную фирму, а также оповестила владельцев. После этого она позвонила в полицию и на место сразу выехало несколько экипажей. Однако женщина отказалась от помощи правоохранителей и не стала писать заявление. Продавец рассказала, что по ее мнению мужчина готовился к нападению заранее, так как безошибочно знал, в каком месте стоит разбить витрину, чтобы выхватить выручку.

Ранее мы писали, что под Киевом столкнулись "Богдан" и грузовик.