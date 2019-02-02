В Днепре мужчина ограбил сигаретный киоск [ Редактировать ]
2 февраля за помощью к правоохранителям обратилась продавец сигаретного лотка, расположенного на улице Данилы Галицкого. Женщина рассказала, что стекло киоска разбил неизвестный мужчина и забрал все деньги, которые были в кассе. Инцидент произошел около 3:00, сообщает "Информатор".
Продавец рассказала, что незнакомый ей мужчина подошел к витрине и, не задавая вопросов, разбил стекло. По ее словам, мужчина выхватил все деньги, которые были в кассе, и скрылся.
О случившемся продавец сообщила в охранную фирму, а также оповестила владельцев. После этого она позвонила в полицию и на место сразу выехало несколько экипажей. Однако женщина отказалась от помощи правоохранителей и не стала писать заявление. Продавец рассказала, что по ее мнению мужчина готовился к нападению заранее, так как безошибочно знал, в каком месте стоит разбить витрину, чтобы выхватить выручку.
Ранее мы писали, что под Киевом столкнулись "Богдан" и грузовик.
по теме
Из гранатомета расстреляли авто с местным криминальным авторитетом
Во вторник, 29 января, в Днепре на одной из улиц из гранатомета расстреляли автомобиль
Ребенку прокололи глаз карандашом в детском саду (фото)
Когда пришли родители, воспитательница рассказала им, что девочка слегка ударилась во время игры, а синяк ей в садике обработали хозяйственным мылом
В Днепре подожгли магазин одежды
23 января в полицию позвонила девушка и сообщила, что трое неизвестных подожгли магазин. Инцидент произошел в Днепре на Екатеринославском бульваре.
В Днепре мужчина умер под подъездом
Жители дома увидели мужчину, который лежал на лавочке
В Днепре сгорела парикмахерская
В момент возгорания парикмахерская была закрыта