Молодой футболист завершил карьеру из-за аварии [ Редактировать ]
Футболист сборной ЮАР Уайзмен Мейива был вынужден завершить карьеру в 19 лет. Об этом сообщается на сайте южноафриканского клуба "Кайзер Чифс", за который выступал игрок.
В ноябре Мейива попал в автокатастрофу и получил многочисленные травмы. В частности, молодой футболист повредил спинной мозг. Из-за травм игрок был вынужден уйти из футбола.
Как отмечает пресс-служба, "Кайзер Чифс" продолжит поддерживать футболиста. Также в клубе выразили разочарование тем, что "многообещающая карьера" Мейивы завершилась так быстро.
19-летний игрок выступал за юношескую сборную ЮАР, а с 2017 года стал вызываться в основную команду. В составе "Кайзер Чифс" он дебютировал в сезоне-2017/2018.
Ранее сообщалось, что украинский спортсмен пережил серьезную операцию.
по теме
"Он вот-вот развалится": подробности исчезновения самолета с футболистом
Футболист и нападающий клуба "Кардифф Сити" отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел, пропал
Самолет с футболистом Английской премьер-лиги на борту исчез
По информации местной полиции, спасатели несколько часов искали самолет, на борту которого находилось два человека, но безуспешно
Дикая лиса ограбила олимпийскую спортсменку (видео)
Дикая лиса трижды приходила на порог дома бывшей олимпийской бейсболистки
Футболист потерял сознание после удара молнии
Это произошло во время матча молодежного Кубка Сан-Паулу в Бразилии
Жена футболиста чуть не потеряла палец после подарка
Девушка лишь в ювелирной лавке сняла украшение