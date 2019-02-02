Футболист сборной ЮАР Уайзмен Мейива был вынужден завершить карьеру в 19 лет. Об этом сообщается на сайте южноафриканского клуба "Кайзер Чифс", за который выступал игрок.

В ноябре Мейива попал в автокатастрофу и получил многочисленные травмы. В частности, молодой футболист повредил спинной мозг. Из-за травм игрок был вынужден уйти из футбола.

Как отмечает пресс-служба, "Кайзер Чифс" продолжит поддерживать футболиста. Также в клубе выразили разочарование тем, что "многообещающая карьера" Мейивы завершилась так быстро.

19-летний игрок выступал за юношескую сборную ЮАР, а с 2017 года стал вызываться в основную команду. В составе "Кайзер Чифс" он дебютировал в сезоне-2017/2018.

Ранее сообщалось, что украинский спортсмен пережил серьезную операцию.