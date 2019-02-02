Британский подросток на несколько часов стал миллионером, когда обнаружил на своем банковском счету 8,9 миллионов фунтов стерлингов, пишет Realist.



Миллионы 18-летний парень обнаружил на своем счету после того как накануне строительная компания перевела ему на счет 8 900 фунтов для его бабушки. Парень сразу рассказал своим родственникам, добавив, что купит на эти деньги Porsche.



Мать подростка не дала ему потратить эти деньги и заставила разбираться со счетом. Ошибку с нулями совершил банк, но сразу же ее исправил.

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