В Британии подросток случайно стал "миллионером" [ Редактировать ]
Британский подросток на несколько часов стал миллионером, когда обнаружил на своем банковском счету 8,9 миллионов фунтов стерлингов, пишет Realist.
Миллионы 18-летний парень обнаружил на своем счету после того как накануне строительная компания перевела ему на счет 8 900 фунтов для его бабушки. Парень сразу рассказал своим родственникам, добавив, что купит на эти деньги Porsche.
Мать подростка не дала ему потратить эти деньги и заставила разбираться со счетом. Ошибку с нулями совершил банк, но сразу же ее исправил.
Ранее мы писали, что девушка бросила школу и стала миллионером.
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