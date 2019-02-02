3 февраля - день памяти преподобного Максима Грека. В этот же день отмечают день ангела обладатели имени Максим. Обычно на Максима хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яйца, грибов, рыбы. Пирогами угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей. Было принято мириться с теми, с кем произошла ссора. Также старались 3 февраля сходить в церковь и помолиться о мире и помощи в сложной ситуации.

Если в этот день помолиться Максиму Греку за дорогого человека, то все в его жизни будет хорошо. Молитва Максиму Греку защитит от беды и дарит надежду на будущее. Часто этому святому молились девушки на выданье без приданого, сироты, обездоленные люди. Были и приметы, которые старались отслеживать.

Говорили, что 3 февраля при наличии неразрешимой проблемы можно пойти в лес, отыскать там березу и прислониться к ней, рассказать обо всем, что тревожит. Считается, что по дороге назад верное решение обязательно найдется.

Приметы 3 февраля

Если на Максима через тучи видна Луна - это к хорошему урожаю пшеницы

Ясное небо на Максима - примета того, что пустые амбары будут

Ясная погода 3 февраля - жди затяжных морозов

Если супруги возьмутся за руки и стряхнут снег с дерева, которое растет в их дворе, то это сулит им процветание и счастье

Если Луна 3 февраля скрыта за облаками, быстро плывущими по небу - жди хорошего урожая

Если на Максима запланированная встреча не состоялась, значит, это к добру - говорят, что Бог от чего-то худого отвел

3 февраля рождаются прекрасные семьянины и хозяйки

В ночь на Максима можно привязать кнут и рукавицы к лошади - чтобы домовой на нее не садился. В этот день ходили на конюшню и проверяли летнюю упряжку - считалось, что чинить ее нужно именно 3 февраля.

На Максима, 3 февраля, если сотворишь доброе дело, то добро обязательно вернется

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