Жуткие кадры: в Алеппо обрушился жилой дом [ Редактировать ]
В сирийском городе Алеппо обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет SANA.
Как сообщил глава полицейского управления провинции генерал Айсам Аш-Шелли, рухнул незаконно построенный пятиэтажный дом.
Пожарные, отряды гражданской обороны и медицинской помощи прибыли на место трагедии сразу после случившегося и приступили к разбору завалов. Одного человека удалось спасти.
На данный момент спасательная операция завершилась.
Напомним, ранее в США нанесли мощный авиаудар по Сирии.
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