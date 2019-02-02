В сирийском городе Алеппо обрушился жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет SANA.

Как сообщил глава полицейского управления провинции генерал Айсам Аш-Шелли, рухнул незаконно построенный пятиэтажный дом.

Пожарные, отряды гражданской обороны и медицинской помощи прибыли на место трагедии сразу после случившегося и приступили к разбору завалов. Одного человека удалось спасти.

На данный момент спасательная операция завершилась.

Напомним, ранее в США нанесли мощный авиаудар по Сирии.