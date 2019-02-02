День бабака: яку весну прогнозує "віщун" Тимко? [ Редактировать ]
Весна буде пізньою. В березні ще можливі заморозки. А тепло прийде в квітні. Такий прогноз від слобожанського синоптика Тимка. Це третє покоління байбаків-синоптиків, які цьогоріч, уже 15 рік поспіль, передбачають погоду. І не тільки.
Кожного року, 2 лютого, тут, на університетській біостанції, збираються журналісти, студенти, місцеві. Варять куліш і чекають на прогноз пухнастого синоптика.
Біолог та хранителька байбака Надія Токарська виймає Тимка з хатинки. Каже: він уже зо два тижні як прокинувся. Таке в гризунів буває, перед заморозками.
"Уті-пусінькі, какой халосенький".
Тимко, на відміну від свого американського прототипа, не дивиться на свою тінь, а нашіптує прогноз на вухо.
"Весна наступит! Но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле".
За іншим прогнозом, Тимко мав визначити, сили добра чи зла переможуть у популярному серіалі. Після метань тваринки вирішили, що лонгплей сніматимуть далі.
"- Король ночи, победит зло!
- Давайте переиграем! Давайте переделаем, ну что это такое, неправильно.
- О! Все равно тянет его".
Тимку вже два роки. А отже - час завести подругу, - вважають біологи. Однак наречених у популяції харківських байбаків не знайшлося.
"Катастрофическое снижение популяции. И из-за этого мы не можем никак найти. Пытались найти в Луганской, Одесской области, Полтавской, но пока безуспешно", - розповідає Надія Токарська, хранителька байбака.
Тож студенти склали жартівливу анкету. Для байбакових сайтів знайомств.
"Тимко Тимкович Тимченко третій. Професія - народний синоптик. Віщун. Робота сезонна. Власна нерухомість. Простора і затишна нора із коморою у селищі Гайдари. Мета знайомства - знайти кохану, хранительницю тепла власної нори".
Слобожанські байбаки Тимки пророкують погоду вже 15 рік поспіль. Здебільшого прогнози справджуються, - каже засновниця свята.
"З приводу погодного прогнозу, прогнозу на весну, що байбак ніколи не помиляєтья. Це підводить погода. Ми мріяли про безвіз, і ми його отримали, і байбак був абсолютно переконаний, так і сталося", - говорить Людмила Доля, засновниця Дня байбака.
Біологи ж зазначають - за допомогою цього свята привертають увагу до проблеми знищення байбаків. Адже лише на Одещині минулого року мисливці перестріляли третину всієї популяції.
"Байбак неожиданным образом попал в список охотничьих животных Украины. На него выдаются лицензии, отстрелочные, разрешения на изъятие. А так популяцию подорвать очень быстро можно", - говорить Тетяна Атімасова, доцент кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету ім. Каразіна.
Після прогнозу Тимка віднесли до рідного льоху. Де він знову засне до справжньої весни.
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