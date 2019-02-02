Нема чим дихати. У столиці Таїланду влада закриває навчальні заклади, а місцевим жителям і гостям столиці рекомендують носити маски. Чому? Дивіться в нашому сюжеті.

Рівень забруднення в Таїланді перевищив норму в 10 разів. Такі невтішні дані опублікував Департамент з контролю забруднення повітря. За останні роки через стрімке збільшення кількості авто в Бангкоку, в атмосферу потрапляє в кілька разів більше шкідливих речовин. Невидима для людського ока пилюка здатна викликати алергію та подразнення слизової оболонки. Через високу концентрацію отруйного пилу в повітрі - влада почала масово закривати дитячі садочки та навчальні заклади.

"Мені потрібно носити ось цю маску. А під нею - ще одна", - розповідає Чаївавут Бенпале, учень початкової школи.

"У мене нема проблем зі здоров'ям, але зараз мені іноді важко дихати", - говорить Ніпа Петсена, учениця початкової школи.

У держдепартаменті додають - смог утворився не лише через вихлопні гази. Бангкок опинився в "отруйній пастці" через діяльність заводів, безперервне будівництво та спалювання сміття на околицях міста. Експерти з охорони довкілля закликають владу звернути увагу на глобальну проблему, яка потребує негайного втручання.

"На даний момент в одній лише столиці зареєстровано дещо більше, ніж 10 мільйонів транспортних засобів. Якщо ми поставимо ці машини в один ряд, то їхня загальна довжина буде в 4 рази більша, ніж довжина всіх доріг у Бангкоку. Уряд має запровадити обмеження. Хоча б щодо використання автівок у центрі міста", - говорить Сонті Контчават, старший експерт з охорони довкілля.

До рішучих кроків уряд вдався досить швидко. Для зменшення концентрації отруйних речовин у повітрі - задіяли дрони. Їх запускають зі спеціальною сумішшю, що розпилюється над містом і знищує певні види токсинів. На землі ж запрацювали оприскувальні машини, які щодня поливають автомагістралі. А вже пізніше - Національна асамблея почне розглядати питання із врегулювання транспортного потоку, зокрема - в центрі міста.