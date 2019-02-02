В Италии футболист едва не умер на первой минуте матча (видео) [ Редактировать ]
Матч второго дивизиона Италии между "Лечче" и "Асколи" остановили на первой минуте из-за того, что футболист домашней команды Мануэль Скавоне потерял сознание после жесткого столкновения с соперником.
На шестой секунде игры игрок "Лечче" столкнулся головой в борьбе с нападающим "Асколи" Джакомо Береттой, после чего потерял сознание.
Футболиста сразу доставили в больницу, где он очнулся. Сейчас его жизни ничего не грозит.
"Жизни Мануэль Скавоне ничего не угрожает. Но он останется под наблюдением врачей в течение ближайших суток, потому что во время матча он потерял сознание, получив сотрясение мозга. Его состояние тщательно изучили, повреждений внутренних органов не обнаружено", - сообщили врачи.
Сам матч решили переиграть в другой день.
Напомним, футболист сборной ЮАР Уайзмен Мейива был вынужден завершить карьеру в 19 лет.
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