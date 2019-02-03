Пожар в складском здании ООО "Адонис Проект", на улице Красноткацкой, 69, возле метро "Лесная" в Киеве локализован.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, пожар локализовали в 23:03 на площади около 10,5 тыс. квадратных метров.

Информации о жертвах и пострадавших в результате пожара не поступало.

Специалисты осуществляют замер воздуха на наличие вредных веществ вокруг складского здания. В ГСЧС утверждают, что "состояние воздуха в пределах нормы".

Напомним, 2 февраля в 11:52 неподалеку от торгового центра "Дарынок", в складском здании ООО "Адонис Проект" (размером 200х150 м) по хранению электроинструментов, пластика и картона произошел пожар.