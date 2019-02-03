3 февраля ушел из жизни рэпер Кирилл Толмацкий более известен под псевдонимом Децл. О смерти певца сообщил его отец Александр Толмацкий в Facebook.

"Кирилла больше нет…", - написал на своей странице в соцсети.

Рэперу стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщают СМИ, Децл скончался после выступления на корпоративе у бизнесмена.

По словам концертного директора Децла Павла Беленца, 35-летний рэпер после концерта пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо.

"Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер", - сказал Беленец.

Супруга российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия написала трогательный пост.

''Бог забрал любимого!'' - отметила она на своей странице в Instagram под портретом, на что в ответ поклонники выразили ей и семье музыканта свои соболезнования.

Многие пользователи не поверили, что из жизни ушел 35-летний исполнитель, ведь он был совсем молодым.

Ранее сообщали, что умерла звезда фильма "Операция Ы".