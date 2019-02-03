Жена Децла растрогала фанатов прощальным письмом [ Редактировать ]
3 февраля ушел из жизни рэпер Кирилл Толмацкий более известен под псевдонимом Децл. О смерти певца сообщил его отец Александр Толмацкий в Facebook.
"Кирилла больше нет…", - написал на своей странице в соцсети.
Рэперу стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщают СМИ, Децл скончался после выступления на корпоративе у бизнесмена.
По словам концертного директора Децла Павла Беленца, 35-летний рэпер после концерта пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо.
"Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер", - сказал Беленец.
Супруга российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия написала трогательный пост.
''Бог забрал любимого!'' - отметила она на своей странице в Instagram под портретом, на что в ответ поклонники выразили ей и семье музыканта свои соболезнования.
Публикация от Lapin avec la Lune... (@somamamori)
Многие пользователи не поверили, что из жизни ушел 35-летний исполнитель, ведь он был совсем молодым.
Ранее сообщали, что умерла звезда фильма "Операция Ы".
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