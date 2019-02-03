Что ждет каждый знак зодиака, узнайте в гороскопе на неделю.

Овен

Несмотря на сложности, тянущиеся с прошлой недели, многие смогут в этот период заложить фундамент для будущих достижений и увеличат шансы на продвижение вверх по карьерной лестнице. И не стоит слушать тех, кто ставит под сомнение правильность ваших решений.

Любовь. Личная сфера не доставит практически никаких волнений.

Здоровье. С состоянием организма вроде бы все в порядке. Но это не значит, что можно расслабиться.

Финансы. Сохраняйте спокойствие, и поймете, как лучше действовать, чтобы преуспеть в этой области.

Телец

Ситуации на службе и в бизнесе могут развиваться непредсказуемо, поэтому звезды советуют быть в состоянии повышенной боевой готовности всю неделю. Новые планы и начинания станут успешными. Но не теряйте природной уверенности в себе, если вдруг что-то пойдет не так.

Любовь. Вы настроены на романтический лад, но птица счастья пока не посетит ваш дом.

Здоровье. Эмоциональная подавленность может привести к упадку сил.

Финансы. Рискуете потратить гораздо больше денег, чем планировали.

Близнецы

На этой неделе и дома, и на службе придется и разбираться во всем и принимать важные решения самостоятельно. Идеи, приходящие вам в голову, окружающим покажутся слишком смелыми, но не стоит обращать на это внимания. Звезды помогут быть мудрыми, сдержанными и не расстраиваться по пустякам.

Любовь. Ожидаются разногласия с партнером во взглядах и чувствах.

Здоровье. Тревоги по поводу состояния здоровья, скорее всего, ложные. Проконсультируйтесь с врачом.

Финансы. Фортуна на вашей стороне, проявите спокойствие и дипломатичность.

Рак

В этот период возможны сложные ситуации как на службе, так и дома. Отношения с близкими людьми грозят зайти в тупик. Негативные мысли, которые будут возникать в голове, тут же станут трансформироваться в реальность. Так что проявляйте осторожность и старайтесь думать о хорошем. И не оставляйте без внимания проблемы детей.

Любовь. Будет трудно находить общий язык с любимым человеком.

Здоровье. Пришла пора заняться своим уставшим организмом. Хронические заболевания напомнят о себе с новой силой.

Финансы. Затишье продлится всю неделю.

Лев

Доверяйте интуиции, и тогда вам удастся направить свою энергию в нужное русло. Желательно фиксировать любую новую идею, а многие из них стоит реализовать. Внимания к себе потребуют дом и семья: близким сейчас очень нужны ваши советы.

Любовь. Прекрасные отношения с любимыми! Цените это.

Здоровье. Необходимы и своевременны процедуры, связанные с профилактикой болезней печени.

Финансы. Появится новый стабильный источник дохода.

Дева

Предстоящая неделя будет благоприятной, но непростой. Столкнетесь с непредвиденными ситуациями, и придется внести коррективы в большую часть своих планов. Спонтанные решения окажутся самыми верными. Многое будет зависеть от близких людей, и отношения с ними пройдут проверку на прочность.

Любовь. Сердечные тревоги перерастут в приятные хлопоты.

Здоровье. Звезды не рекомендуют проведение медицинского обследования, так как велик риск ошибки при постановке диагноза.

Финансы. Для сохранения стабильности доходов нужно быть предельно осторожными в своих действиях.

Весы

Наступает период серьезного выбора. Звезды напоминают, что ваш успех зависит от уверенности в себе и твердости намерений. Пора выбросить ненужные вещи из дома и ненужные страхи из головы. Не исключено, что в конце недели поступит заманчивое предложение, касающееся новой перспективной работы.

Любовь. Если еще не нашли свою половинку, пора приступить к активным поискам.

Здоровье. Рекомендованы тонизирующие утренние пробежки на свежем воздухе.

Финансы. В непростых финансовых ситуациях необходимо советоваться с профессионалами.

Скорпион

Этот период хорош для активной и продуктивной деятельности. Успеха, к которому так долго стремились в последнее время, добьетесь, если станете мыслить шире. Не стоит надолго оставаться в одиночестве. Любые поездки, связанные с работой, принесут как моральное, так и материальное удовлетворение.

Любовь. Будете купаться во внимании окружающих, а отношения с партнером изменятся к лучшему.

Здоровье. Напомнят о себе боли в поясничной области.

Финансы. Хорошее время для того, чтобы все основательно обдумать, взвесить и рассчитать.

Стрелец

Намечается много встреч с разными интересными людьми. Однако придется набраться терпения, чтобы поддерживать диалоги и налаживать новые контакты. На работе только своим личным примером сможете направить энергию коллег в нужное русло. Появится возможность проявить себя с наилучшей стороны.

Любовь. Не стоит открыто проявлять чувства, вас могут неправильно понять.

Здоровье. Выходные лучше провести в покое и уединении.

Финансы. Вложение средств не принесет ожидаемой прибыли.

Козерог

Эта неделя не годится для каких-либо экспериментов. Удивительно, но рассудительные и вдумчивые натуры неожиданно проявят интерес к сфере непознанного, что позволит заглянуть вглубь очень многих вещей, на которые раньше не обращали большого внимания.

Любовь. Одиноким следует присмотреться к близкому окружению, и тогда заметите человека, давно к вам неравнодушного.

Здоровье. Погода потребует повышенного внимания к самочувствию, особенно к состоянию сердца и сосудов.

Финансы. Много времени потребует наведение порядка в документах. Не исключено, что конкуренты усложнят жизнь.

Водолей

Необходимо настроиться на успех, поверить в собственные силы, и тогда положительные результаты не заставят себя долго ждать. Общаться с сотрудниками желательно только по рабочим вопросам, исключив обсуждение личной жизни. Даже лучшим друзьям пока доверяться не стоит.

Любовь. Во взаимоотношениях с близкими могут возникнуть неожиданные осложнения.

Здоровье. Необходимо обратить внимание на работу желудка. Возможно, потребуется щадящая диета.

Финансы. Партнеры будут относиться к вам настороженно и пока не пойдут на уступки.

Рыбы

Высока вероятность стать жертвой обмана, интриг и клеветы со стороны людей, которым полностью доверяете. Серьезная болезненная перестройка прежде дружеских отношений будет неизбежна. На службе звезды советуют заниматься только своими непосредственными обязанностями и не лезть туда, куда не просят.

Любовь. Для ревности нет ни малейшего повода.

Здоровье. Чтобы избавляться от стрессов, днем можно плавать, а перед сном совершать небольшие пешие прогулки.

Финансы. Долгожданную поддержку для организации нового проекта получить пока не получиться. По материалам tv.ua.

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