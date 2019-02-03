В Николаеве пенсионер выпрыгнул с девятого этажа [ Редактировать ]
3 февраля с девятого этажа дома 16-г по ул. Лазурной в Николаеве выбросился человек, пишут "Новости-N".
Хозяин квартиры на девятом этаже некоторое время сидел на подоконнике. При этом из одежды на нем были только трусы, а ноги он свесил наружу. Соседи, увидевшие его снизу, пытались отговорить мужчину от самоубийства, однако, он никого не слушал, оттолкнулся руками от подоконника и полетел вниз.
Очевидцы трагического происшествия вызвали "скорую", однако ее помощь не понадобилась - врач констатировал смерть.
Погибшим оказался местный житель 1951 года рождения. В квартире остался его внук.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Заводского райотдела полиции.
Ранее сообщалось, что в Днепре школьница выпала с балкона 11 этажа.
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