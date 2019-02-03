На Волині мешканці села Садів зрізали замки в храмі УПЦ і захопили церкву [ Редактировать ]
До ПЦУ приєдналася церква в селі Садів на Волині. Сьогодні у храмі віряни вперше провели богослужіння разом зі священиком православної церкви України. Спільно молитися селяни української православної церкви відмовилися. Чому - з'ясовували наші кореспонденти.
Ще тиждень тому селяни села Садів провели збори біля церкви. Тоді за перехід до Православної церкви України проголосувала більшість. Однак були і противники такого рішення. Зібрання настоятель храму від Української православної церкви назвав незаконними. То ж в храм людей не пустив.
Відкрити церкву у настоятеля храму віряни просили ще вчора. Після кількагодинної суперечки прихильники ПЦУ все ж потрапили всередину храму.
"В церкву вчора нам так ,як мені розказують, бо весь час дивився вперед, а ключі кинув чи підкинув, чи що. Відкрили храм ключами, зайшли в церкву", - говорить Віктор Ящук, житель села Садів.
На фото, яке зняв настоятель храму, видно чоловіків біля дверей у церкву. Один із них в руках тримає металевий лом. Священик переконує: ключів до церкви нікому не давав. Тож замок зірвали.
"Громада, яка себе рахує громадою новоутвореною Православною церквою України, не маючи жодної підстави на храм. Тому, що вони не є зареєстровані. Вони не мають ні статутів, вони не мають ні реєстрації. Вчора, по-звірськи виломавши двері, війшли у храм", - говорить Володимир Мелесь, настоятель церкви Казанської ікони Божої Матері.
"Вчора відбулося захоплення рейдерське приміщення храму громади української православної церкви. Всіх фігурантів по цьому кримінальному злочину вони всі зафіксовані у нас. Голосування ніякого не було. Це було рейдерське зухвале захоплення приміщення української православної церкви Садівської релігійної громади. Всі відповідні матеріали та звернення ми вчора передали до національної поліції. Постійно тримаємо зв'язок з місцевим священиком", - говорить Руслан Лінда, координатор громадської організації "Вільний вибір громади".
Віряни ПЦУ усе заперечують. Кажуть, у церкву заходили разом зі священником Православної церкви України та поліцією.
"Коли храм відкрили, то першою зайшов батюшка і міліція ну а як же. Вони сфотографували, що замок був не зламаний, ніяких правопорушень не було, нічого поломано не було. Ми вчора зі сльозами на очах заходили в церкву. Я вам правду кажу. Були такі люди що навіть плакали, того що це наша берегиня", - говорить Алла Кондратюк, жителька села Садів.
Сьогодні церква відкрита. Уперше тут богослужіння проводить священик Православної церкви України. На молитві вірян української православної церкви немає.
Отець Володимир каже: захоплювати церкву разом з вірянами не буде. Переконує - конфлікт планує вирішити мирним шляхом. Із необхідною заявою уже звернувся до поліції.
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