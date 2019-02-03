Негода накрила Північ Європи. Снігопади паралізували рух у Великій Британії і залишили без світла Швецію. А от Італію підтопило. Рекордні повені й за океаном - у спекотній Австралії. Детальніше про примхи погоди - розповість Ольга Жидецька.

Аномальні снігопади перетворили ці вихідні на жахіття для британських автомобілістів. Напередодні захід і південь країни зупинилися в кілометрових заторах. До них призвела ожеледиця, що скувала дороги після рясних опадів і найсильніших за цю зиму морозів. Метеослужба королівства закликала водіїв відкласти автомобільні подорожі до поліпшення ситуації.

Дісталося від завірюхи і Скандинавії. У Швеції снігопад знеструмив три тисячі будинків. Найгірша ситуація у південній провінції Блекінге і в Стокгольмі. У столиці через ожеледицю також припинено рух автобусів. А повалені дерева заблокували позаміські траси.

В Італії тисячі авто застрягли на засніженій автомагістралі поблизу австрійського кордону. І без того ускладнений рух перекрила лавина, що зійшла на дорогу в Альпах. Унаслідок пригоди ніхто не постраждав, а от із заторів, які через це утворилися, надзвичайні служби врятували близько 200 людей.

А так поблизу Болоньї італійські надзвичайники рятували заручників несподіваної повені. Через зливу місцеві річки вийшли з берегів. Повітрям із підтоплених будинків евакуювали 9 людей.

А в сусідньому місті рятувальники прийшли на допомогу трьом підліткам - розбурхана вода змила з дороги їхній автомобіль. Хлопці дивом вижили.

Та найбільш гаряча пора нині в австралійських рятувальників. На зміну аномальній спеці у південно-східному штаті Квінсленд прийшли рекордні повені.

"За всі роки, а я тут живу уже 18 років, ще жодного разу не було такого".

Потужні зливи вмить перетворили вулиці міст і селищ на брудні потоки. Вода змивала все на своєму шляху - автомобілі, дерева, сміттєві баки. Дивом минулося без жертв. Кілька сотень людей евакуювали. Більш ніж 20 тисячам будинків загрожує руйнування.

"У Таунсвіллі за останні дні випало більш ніж метр опадів. Це рекорд за всі часи", - говорить Анастасія Палажчук голова уряду Квінсленду.

Влада штату покликала на допомогу військових. Але навіть важка техніка буксує в річках, що виникли замість тутешніх доріг. І поліпшення погоди найближчими днями синоптики не передбачають. Натомість обіцяють посилення вітру та ймовірні торнадо. Тож місцеві укріплюють дамби й готуються до нового удару стихії.