Албанська поліція розкрила мережу, яка підробляла візи до Британії, США й Канади. Тим часом парламент Кіпру вирішив переглянути процедуру видачі, так званих, "золотих" віз. Бо з їх допомогою до ЄС потрапляє чимало злочинців. Більше про те, як борються з візовими схемами, розкаже Олена Абрамович.

Тринадцять тисяч доларів за фальшиву візу до Великої Британії і майже вдвічі більше - 23 - до США та Канади. Такі розцінки діяли в підпільних "візових" агентствах Албанії. Полювати на зловмисників поліція почала ще торік, заарештувавши 9 осіб. Тепер правоохоронцям вдалося знайти чотири майстерні та провести масштабніші арешти.

"Державна поліція у співпраці з прокуратурою та за сприяння дипломатичних агентів Служби безпеки Посольства США успішно завершила операцію під кодовою назвою "Неправильна дорога", під час якої було заарештовано 32 громадян Албанії, серед яких один офіцер поліції. Ще чотирьох підозрюваних - оголошено в розшук", - повідомив Арді Велю, керівник албанської поліції.

Взявся за візові питання й Кіпр. Там після банкрутства країни у 2013 почали видавати, так звані, "золоті" візи, тобто право на громадянство для іноземців, які готові інвестувати в майно чи держоблігації Кіпру 2 мільйони євро. Схема принесла країні майже 5 мільярдів євро. Та в Брюсселі нарікали, адже це відчинені двері до ЄС для злочинців і корупціонерів. Парламент Кіпру у відповідь проголосував закон - з наступного року депутати будуть затверджувати кандидатів на "почесну натуралізацію".

"Є сектори економіки, які потребують інвестицій, наприклад дослідження та інновації, сільське господарство. Але жоден із них не фігурував у схемі набуття громадянства. Інвестиційний план уряду обмежувався будівництвом елітних резиденцій, більшість із яких були пов'язані із зведенням висотних будівель у Лімасолі", - заявив Гіоргос Пердікіс, депутат парламенту Кіпру.

Таким чином Кіпр буде ретельніше перевіряти, кому саме дозволяють продавати громадянство. Та повністю відмовлятися від золотих віз не збирається. І кіпріоти такі не одні - серед 28 членів Євросоюзу схеми торгівлі громадянством мають ще Мальта й Болгарія.