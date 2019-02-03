Матч регулярного чемпионата НБА между "Сан-Антонио Сперс" и "Нью-Орлеан Пеликанс" внезапно прервали уже на третьей минуте. Один из арбитров заметил залетевшую на арену летучую мышь. Запасные баскетболисты отмахнулись от животного полотенцами, зрители в первых рядах также отшатнулись от зверька.

Но тут на спасение публики выбежал талисман "Сперс" Вилли Койот в костюме "Бэтмена" (человека-летучей мыши). Талисман техасского клуба выскочил с гигантским сачком и прыгнул, чтобы поймать животное.

После неудачной первой попытки Вилли Койот прицелился получше и со второго раза засалил летучую мышь. Маскот тут же передал ее сотрудникам арены и помахал приветствовавшим его зрителям, а запасные игроки помахали герою полотенцами, как после успешного трехочкового броска.

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