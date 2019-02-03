"Бэтмен" поймал летучую мышь во время матча НБА (видео) [ Редактировать ]
Матч регулярного чемпионата НБА между "Сан-Антонио Сперс" и "Нью-Орлеан Пеликанс" внезапно прервали уже на третьей минуте. Один из арбитров заметил залетевшую на арену летучую мышь. Запасные баскетболисты отмахнулись от животного полотенцами, зрители в первых рядах также отшатнулись от зверька.
Но тут на спасение публики выбежал талисман "Сперс" Вилли Койот в костюме "Бэтмена" (человека-летучей мыши). Талисман техасского клуба выскочил с гигантским сачком и прыгнул, чтобы поймать животное.
После неудачной первой попытки Вилли Койот прицелился получше и со второго раза засалил летучую мышь. Маскот тут же передал ее сотрудникам арены и помахал приветствовавшим его зрителям, а запасные игроки помахали герою полотенцами, как после успешного трехочкового броска.
3 февраля 2019 г.
Ранее писали, что леопард 12 часов охотился на жителей деревни.
по теме
Женщина похудела на 70 кг и раскрыла секрет
До этого она тратила огромное количество денег на фаст-фуд
Женщина во время марафона нашла потерявшегося щенка
Целых 30 километров она пробежала с ним под мышкой
В Канаде нашли редкого енота (видео)
В канадской провинции Онтарио был замечен редкий енот-альбинос
Биатлон. Антхольц: результаты мужской спринтерской гонки
Шестой этап Кубка мира по биатлону продолжился мужской спринтерской гонкой
Биатлон. Антхольц: результаты женской спринтерской гонки
24 января в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону