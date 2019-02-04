Ізраїль почав будувати "розумну стіну" на кордоні із сектором Гази [ Редактировать ]
Ізраїль почав будувати "розумну стіну" на кордоні із сектором Гази. Завдовжки новий бар'єр буде 65 кілометрів, а заввишки - близько 6 метрів. Він виготовлений з оцинкованої сталі, вагою близько 20 тисяч тонн.
"Розумна стіна" буде завершальною частиною комплексу, до якого належать підземні загородження і тришаровий морський бар'єр. Вона має запобігти проникненню терористів із палестинських територій.
На сьогодні сектор Гази відокремлений від Ізраїлю парканом із колючим дротом і сторожовими вежами.
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