Історичний візит. Папа Римський вперше прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Як зустріли голову святого престолу в ісламській країні?

До Арабських Еміратів голова католицької церкви прибув на запрошення кронпринца Абу-Дабі Мухаммеда бен Зайд аль Нахайяна. У столиці Еміратів понтифік має взяти участь у міжконфесійній конференції. Мусульманські священики кажуть: приїзд Папи на ці збори - ключ до такого необхідного взаємопорозуміння між усіма вірянами.

"Цей візит відображає справжню суть ісламу і важливість роботи в напрямку співіснування та засудження екстремізму. А також невикористання релігії в політиці, адже більшість сучасних воєн виникає саме на тлі політизації релігії", - наголосив Шейх Ахмет Тамім, головний муфтій України.

Про що саме говоритиме Папа з найповажнішими представниками ісламського світу - достеменно невідомо. Але у зверненні до прочан перед відльотом до Абу-Дабі, він укотре торкнувся питання кровопролиття в Ємені. Об'єднані Арабські Емірати є частиною саудівської коаліції, що підтримує владу країни в боротьбі проти повстанців.

"Любі брати і сестри. Я з неабияким занепокоєнням стежу за гуманітарною кризою в Ємені. Його жителі вже виснажені тривалим конфліктом. Дуже багато людей, зокрема й діти, страждають від голоду. Я закликаю всі сторони і міжнародну спільноту досягти виконання домовленостей, гарантувати розподіл харчів і працювати задля добробуту населення", - зазначив Папа Римський Франциск

На арабській землі Папа Римський Франциск пробуде менш ніж дві доби, та за цей час планує встигнути чимало. У вівторок понтифік відправить привселюдну месу - за прогнозами, на неї прийдуть близько 120 тисяч вірян. Вони з неймовірним захопленням очікують цієї зустрічі:

"Ми дуже щасливі бути частиною цієї великої події на Близькому Сході".

"Думаю, цей візит має розкрити очі всім мусульманам і християнам в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це знакова подія в історії".

Загалом в Еміратах мешкає близько мільйона католиків. Більшість прибула з Індії та Філіппін.