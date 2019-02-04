Папа Римський вперше прибув до ОАЕ [ Редактировать ]
Історичний візит. Папа Римський вперше прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Як зустріли голову святого престолу в ісламській країні?
До Арабських Еміратів голова католицької церкви прибув на запрошення кронпринца Абу-Дабі Мухаммеда бен Зайд аль Нахайяна. У столиці Еміратів понтифік має взяти участь у міжконфесійній конференції. Мусульманські священики кажуть: приїзд Папи на ці збори - ключ до такого необхідного взаємопорозуміння між усіма вірянами.
"Цей візит відображає справжню суть ісламу і важливість роботи в напрямку співіснування та засудження екстремізму. А також невикористання релігії в політиці, адже більшість сучасних воєн виникає саме на тлі політизації релігії", - наголосив Шейх Ахмет Тамім, головний муфтій України.
Про що саме говоритиме Папа з найповажнішими представниками ісламського світу - достеменно невідомо. Але у зверненні до прочан перед відльотом до Абу-Дабі, він укотре торкнувся питання кровопролиття в Ємені. Об'єднані Арабські Емірати є частиною саудівської коаліції, що підтримує владу країни в боротьбі проти повстанців.
"Любі брати і сестри. Я з неабияким занепокоєнням стежу за гуманітарною кризою в Ємені. Його жителі вже виснажені тривалим конфліктом. Дуже багато людей, зокрема й діти, страждають від голоду. Я закликаю всі сторони і міжнародну спільноту досягти виконання домовленостей, гарантувати розподіл харчів і працювати задля добробуту населення", - зазначив Папа Римський Франциск
На арабській землі Папа Римський Франциск пробуде менш ніж дві доби, та за цей час планує встигнути чимало. У вівторок понтифік відправить привселюдну месу - за прогнозами, на неї прийдуть близько 120 тисяч вірян. Вони з неймовірним захопленням очікують цієї зустрічі:
"Ми дуже щасливі бути частиною цієї великої події на Близькому Сході".
"Думаю, цей візит має розкрити очі всім мусульманам і християнам в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це знакова подія в історії".
Загалом в Еміратах мешкає близько мільйона католиків. Більшість прибула з Індії та Філіппін.
по теме
Папа Римский впервые прибыл в ОАЭ
Папа Римский Франциск прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с первым визитом на Аравийский полуостров
ОАЕ готуються приймати Папу Римського
В Об'єднаних Арабських Еміратах готуються приймати Папу Римського. Це перший візит понтифіка на Аравійський півострів
В Еміратах готуються зустрічати Папу Римського
Сувенірні крамниці вже пропонують дрібнички на згадку про історичну подію - кепки, футболки, релігійну атрибутику
Помолитися з Папою Римським: Ватикан запустив мобільний додаток
Помолитися з Папою Римським тепер можна онлайн. Ватикан запустив спеціальний сайт "НатИсни, щоб помолитися" і відповідні мобільні додатки
Приметы на 4 февраля: что категорически нельзя делать в Тимофеев день
4 февраля почитают святого апостола Тимофея