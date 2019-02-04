В американській Каліфорнії, у місті Йорба-Лінда, легкомоторний літак упав на житловий будинок.

У катастрофі загинули двоє людей, іще двох ушпиталили. На місці падіння спалахнула пожежа. Вогонь охопив одразу два будинки. Прибули пожежники. За фактом інциденту розпочали розслідування. Причина падіння літака наразі невідома.