У США літак впав на житловий будинок [ Редактировать ]
В американській Каліфорнії, у місті Йорба-Лінда, легкомоторний літак упав на житловий будинок.
У катастрофі загинули двоє людей, іще двох ушпиталили. На місці падіння спалахнула пожежа. Вогонь охопив одразу два будинки. Прибули пожежники. За фактом інциденту розпочали розслідування. Причина падіння літака наразі невідома.
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