Вибори-2019: у ЦВК завершили прийом документів [ Редактировать ]
В Україні завершився прийом документів від кандидатів у президенти. Напередодні, заяви до ЦВК подали 17 осіб. Раніше Центральна виборча комісія зареєструвала 28 українців які будуть боротися за посаду глави держави. До 8 лютого список кандидатів буде сформовано остаточно.
Нагадаємо, вибори президента відбудуться 31-го березня.
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